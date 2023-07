Był szpaler i oklaski. Jak wyglądał pierwszy trening Messiego w Interze Miami?

Słynny argentyński piłkarz Lionel Messi odbył we wtorek pierwszy trening ze swoim nowym zespołem Interem Miami. Koledzy z drużyny przywitali go oklaskami, a zajęciom towarzyszyło olbrzymie zainteresowanie mediów.

W niedzielę Messi podpisał dwuipółletni kontrakt z występującym w Major League Soccer zespołem z Florydy. Ma zarabiać od 50 do 60 milionów dolarów za sezon.

We wtorek w powitalnym szpalerze został przywitany przez piłkarzy Interu, podobnie jak inny nowy gracz, także mistrz świata, Hiszpan Sergio Busquets. Obaj grali razem w Barcelonie, gdy zespół ten prowadził obecny szkoleniowiec Interu Argentyńczyk Gerardo Martino.

Messi wziął udział w rozgrzewce, wymienił kilka podań z nowymi kolegami, oddał strzał na bramkę. Jego pojawienie się wywołało ogromne zainteresowanie mediów. Nad boiskiem krążył helikopter, latały drony, a po zajęciach czekało na niego ok. 200 dziennikarzy.

Así lo reciben a nuestro 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/Vc6Z0LThdr — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 18, 2023

Decyzja Messiego o grze w USA może stanowić największy impuls dla rozwoju amerykańskiej piłki nożnej w ostatnich latach. Liczy na to komisarz MLS Don Garber.

- To dobry moment. Copa America będzie tutaj w 2024 roku, klubowe mistrzostwa świata w 2025, a mistrzostwa świata w 2026. To chyba nie przypadek? Robimy wszystko, by nasza liga była wybierana przez piłkarzy z całego świata - powiedział Garber.

Inter Miami słabo spisuje się w MLS. Po 22 meczach tego sezon ma 18 punktów i zajmuje ostatnie miejsce w Konferencji Wschodniej. Nie zdołał wygrać żadnego z ostatnich 11 spotkań.

Oczekuje się, że Messi będzie mógł zadebiutować w nowym klubie już w piątek, gdy Inter zmierzy się z Cruz Azul w Leagues Cup, czyli rozgrywkach klubów z USA i Meksyku.

fdz, PAP