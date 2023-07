Miłe złego początki. Porażka polskich siatkarzy na inaugurację

Siatkarska reprezentacja Polski do lat 17, broniąca wywalczonego dwa lata temu brązowego medalu, przegrała nieoczekiwanie w pierwszym meczu tegorocznych mistrzostw Europy z Hiszpanią 1:3 (25:21, 20:25, 23:25, 22:25).

Przed dwoma laty nasi siatkarze wygrali w starciu o trzecie miejsce z innymi grupowymi rywalami, Włochami, z którymi zresztą spotkali się dwukrotnie również w trakcie przygotowań do tegorocznych mistrzostw Europy U-17. Podopieczni trenera Artura Łozy raz wygrali, a raz musieli uznać wyższość przeciwników, natomiast w pozostałych spotkaniach kontrolnych bez problemu uporali się z Finami i Czechami.

ZOBACZ TAKŻE: Trzecie zwycięstwo Polek na mistrzostwach Europy. Kosztowna wpadka była blisko

W środowy mecz przeciwko Hiszpanom Polacy weszli znakomicie. Ekipa Artura Łozy szybko wyszła na trzypunktowe prowadzenie (6:3), które nie tylko utrzymywała, ale i zdołała powiększyć nawet do sześciu "oczek" (18:12). W szeregach Biało-Czerwonych brylowali zwłaszcza Marcel Kiciński i Igor Nurkiewicz, którzy raz po raz zaskakiwali rywali mocnymi atakami. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zdołała w końcówce seta lekko zmniejszyć dystans do Polaków, ale ostatecznie to nasi zawodnicy wygrali tę partię 25:21.

Początek drugiego seta również rozpoczął się od kilkupunktowej przewagi Biało-Czerwonych, którzy niemal do połowy tej części meczu prowadzili różnicą trzech punktów (12:9). W pewnym momencie gra Polaków zacięła się, a Hiszpanie zaczęli zdobywać punkty seriami. Nasz zespół nie dał już rady wrócić na właściwe tory i to rywale triumfowali 25:20.

W trzeciej partii prowadzenie zmieniało się kilkukrotnie. Lepiej zaczęli zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego (6:3), ale dobra gra Biało-Czerwonych, przy jednoczesnych prostych błędach Hiszpanów, sprawiła, że to nasza drużyna znalazła się w doskonałej wręcz sytuacji (20:13). Podopieczni trenera Łozy błyskawicznie roztrwonili jednak tę przewagę, a w pełnej emocji końcówce lepsi byli rywale, którzy wygrali 25:23.

Polacy nie zdołali już odwrócić losów spotkania. Czwarta partia, przede wszystkim dzięki świetnej grze Mario Domingueza Garcii i Cesara Irache, również zakończyła się zwycięstwem Hiszpanów, którzy wygrali do 22 i cały mecz 3:1.

W drugim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy do lat 17 Polacy zmierzą się z rówieśnikami z Serbii. Spotkanie odbędzie się w czwartek (20 lipca) o godzinie 20.00.

Polska U-17 - Hiszpania U-17 1:3 (25:21, 20:25, 23:25, 22:25)

RI, Polsat Sport