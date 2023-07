Bartosz Kurek wypowiedział się na temat stanu swojego zdrowia. Wymowne słowa

– Czuję się dobrze i jestem gotowy do rywalizacji w kolejnych meczach. Fajnie było w końcu zagrać bez bólu – powiedział kapitan reprezentacji Polski Bartosz Kurek. Polscy siatkarze wygrali z Brazylią 3:0 w Gdańsku w ćwierćfinale Ligi Narodów. W sobotę zagrają w półfinale z Japonią.

– Znamy się bardzo dobrze i obie drużyny wiedzą, na co wzajemnie je stać. Spodziewaliśmy się takiego ciężkiego spotkania, granego na styku. I liczyliśmy, że uda nam się wygrać końcówki. W pierwszym i drugim secie musieliśmy Brazylijczykom srogo je wyszarpać. Cieszę się również, że czuję się dobrze i jestem gotowy do rywalizacji w kolejnych meczach. Fajnie było w końcu zagrać bez bólu – skomentował Kurek.

W konfrontacji z ekipą Canarinhos biało-czerwoni bardzo dobrze wypadli na zagrywce.

– Brazylijczycy mają takich rozgrywających, że nie można im dostarczać prostych piłek i czekać na ich błędy. To nie tego typu zespół. Na tym etapie nie można grać miękko na zagrywce. Trochę na to postawiliśmy, ale kalkulując jednocześnie ryzyko, żeby nie robić kolejnych punktów za przeciwnika – zauważył.

W sobotnim półfinale o godzinie 17.00 Polacy zmierzą się z Japonią, która także 3:0 wygrała ze Słowenią. W drugiej parze o godzinie 20.00 Amerykanie zagrają z Włochami.



Skrót meczu Polska - Brazylia:

Zawodnik Wolf Dogs Nagoya nie ukrywa, że w pierwszym czwartkowym ćwierćfinale spodziewał się bardziej wyrównanej konfrontacji.

– Nie znam dokładnie, jak punktowo układały się poszczególne sety, ale 3:0 to zawsze 3:0. Na Filipinach pokonaliśmy naszego najbliższego rywala, ale nie wystawił on najsilniejszego składu. Już w zeszłym kadrowym sezonie Japonia prezentowała się bardzo dobrze i grała na styku z uznanymi europejskimi markami. Ma fajną generację zawodników, ale przede wszystkim to trener Blain wykonał kapitalną robotę, dokonał właściwej selekcji i świetnie tę drużynę prowadzi. Musimy być przygotowani, zarówno fizycznie jak i mentalnie, na bardzo trudne spotkanie – podsumował Kurek.

