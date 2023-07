Odważna zapowiedź Semeniuka! "Nie powinniśmy obawiać się Brazylii"

- Osobiście jestem spokojny o to spotkanie. Wiadomo, że dołączył do nich jeden z najlepszych zawodników na świecie, czyli Joandry Leal, a w dodatku w pierwszym składzie zagra również najprawdopodobniej Flavio, ale musimy patrzeć się na siebie. Mamy jedną z najlepszych drużyn na świecie i jeżeli tylko zagramy na swoim optymalnym poziomie, to nie powinniśmy mieć problemów nawet z "wielką Brazylią" - powiedział przed meczem z Brazylią w ćwierćfinale Ligi Narodów Kamil Semeniuk.

Bożena Pieczko: W trzech turniejach fazy zasadniczej trener Nikola Grbić nie wzbraniał się przed rotowaniem składem, a dodatkowy materiał do analizy otrzymał ze względu na wysoką liczbę tie-breaków w wykonaniu naszej reprezentacji. Jak oceniasz ten czas?

Kamil Semeniuk: Faktycznie rozegraliśmy sporo meczów, spośród których wiele zakończyło się po 5 setach. W dodatku praktycznie każdy zawodnik miał szansę, by zaprezentować swoje umiejętności, dlatego myślę, że jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani do turnieju finałowego w Gdańsku.

Ze spokojem podchodzicie do meczu z Brazylią, czy jest to tylko cisza przed burzą?

Osobiście jestem spokojny o to spotkanie. Wiadomo, że dołączył do nich jeden z najlepszych zawodników na świecie, czyli Joandry Leal, a w dodatku w pierwszym składzie zagra również najprawdopodobniej Flavio, ale musimy patrzeć się na siebie. Mamy jedną z najlepszych drużyn na świecie i jeżeli tylko zagramy na swoim optymalnym poziomie, to nie powinniśmy mieć problemów nawet z "wielką Brazylią".

Po jednym z meczów powiedziałeś, że "cały czas szukasz jeszcze swojej gry". Znalazłeś już to, czego szukałeś?

Tak, udało mi się wrócić do stylu gry, jaki prezentowałem wcześniej i jaki najbardziej mi odpowiadał. Jestem gotowy i mam nadzieję, że trener da mi szansę.

Wcześniejsze mecze udowodniły, że zmiennicy mogą odwrócić ich los. Jaki stosunek posiadasz do częstych rotacji?

Uważam, że to bardzo dobra wiadomość, że mamy na tyle szeroką ławkę, by rotować składem według potrzeb. Myślę, że nawet w trakcie turnieju finałowego trener nie będzie się wahał, by zmienić system i zawodników i to dobrze, że ma taką możliwość. Oczywiście jest druga strona tego medalu... Jeżeli bowiem zaczyna się mecz w nie najlepszy sposób, to sporo pewności siebie daje sytuacja, w której zawodnik odradza się na przestrzeni spotkania.

AŁ, Polsat Sport