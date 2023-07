Grbić zabrał głos po rozbiciu Brazylii. "Kroczymy dalej naszą ścieżką"

Marcin Lepa: Zezłościć Brazylię - oto klucz do zwycięstwa?

Nikola Grbić: Myślę, że my po prostu lepiej graliśmy w siatkówkę, choć czasami faktycznie jest tak, że nerwowa końcówka seta może nakręcić drużynę i poprowadzić do wygranej w całym spotkaniu. To, co nie podobało mi się w tym epizodzie, to fakt, że pozwolono raz jeszcze obejrzeć powtórkę ostatnich fragmentów. Skoro sędziowie podjęli decyzję, to nie mogli jej nagle zmienić pod presją Brazylijczyków. Być może to wynika z charakteru naszych rywali, którzy po prostu tak reagują.

Teraz przed pańską drużyną dwa mecze z zupełnie różnymi rywalami.

Cieszę się, że kroczymy dalej naszą ścieżką, będziemy mogli sprawdzić się na tle rywali z najwyższej półki. W tym turnieju różnice pomiędzy poszczególnymi drużynami leżą w detalach. Rywalizując z wymagającym przeciwnikami, dowiemy się, na czym powinniśmy skupić się w najbliższym czasie.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.

JŻ, Polsat Sport