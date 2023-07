Polscy siatkarze ruszają na Uniwersjadę. "Chcemy godnie reprezentować polską siatkówkę"

28 lipca w chińskim Chengdu rozpocznie się Letnia Uniwersjada. Pojedzie na nią m.in. siatkarska reprezentacja Polski. O swoich odczuciach przed wyjazdem do Chin wypowiedział się Dariusz Luks, trener polskich siatkarzy.

Podczas poprzedniej Uniwersjady Polacy zdobyli srebrny medal. W tegorocznej w grupie zagrają z Portugalią, Koreą Południową i Hongkongiem. Jak przyznaje trener polskich siatkarzy - Dariusz Luks, jego podopieczni są w pełni skupieni na swoim zadaniu.

- Dla mnie to jest ogromny zaszczyt lecieć na Uniwersjadę z orzełkiem na piersi. Koszulka trochę więcej waży. Każdy z zawodników, członków sztabu wie po co lecimy. Nie lecimy na wycieczkę, lecimy do pracy, chcemy godnie reprezentować kraj, polską siatkówkę - powiedział trener Luks.

Do każdego meczu podchodzi zadaniowo i nie wybiega myślami w przyszłość.

- Chcemy jak najlepiej się zaprezentować. O celach nie będę mówił, bo znam takich, którzy jedli dużą łyżką i byli w finale. Ja małą łyżeczką, pierwsze spotkanie w grupie, drugie, trzecie i myślę że tutaj chcemy iść do przodu. My jako zawodnicy i sztab wiemy co chcemy ugrać - przyznał.

Jednocześnie nie ukrywa, że chce powtórzyć osiągnięcie z poprzedniej Uniwersjady.

- Nie byłbym trenerem tego zespołu, nie byłbym sportowcem, gdybym nie chciał sięgać po najwyższe laury, nie chciał być w finale. Ale ciągle będę mówił o małej łyżeczce, a chochla niech będzie w finale - dodał.

PSZ, Polsat Sport