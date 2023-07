Już w 1. kolejce nowego sezonu Fortuna 1 Ligi dojdzie do powtórki starcia ostatniej serii poprzednich rozgrywek Górnik Łęczna - Wisła Kraków. Czy Biała Gwiazda znowu będzie górą? Transmisja TV i stream online meczu Górnik Łęczna - Wisła Kraków w sobotę od 17:20 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Biała Gwiazda przystępowała do poprzedniego starcia z Łęcznej z nadziejami na bezpośredni awans do Ekstraklasy. Wygrana 3:0 nie wystarczyła jednak na zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc w tabeli. Wisła musiała grać w barażach, w których odpadła po bolesnej porażce z Puszczą Niepołomice.

Nowy sezon ma być pod Wawelem o wiele lepszy, a potrzebna będzie do tego przede wszystkim skuteczniejsza runda jesienna. Poprzednią Wiślacy zakończyli w dolnej części tabeli i w drugiej części rozgrywek musieli gonić rywali w walce o awans. Dlatego dobre otwarcie nowej kampanii ligowej jest konieczne. Po to do Wisły trafili nowi, ciekawi piłkarze.

Kiko Ramirez ściągnął znowu do Krakowa swoich rodaków, m. in. Alvaro Ratona, który ma zastąpić w bramce Mikołaja Biegańskiego. Wśród nowych nabytków są również znający realia Fortuna 1 Ligi Szymon Sobczak i Joan Roman, którzy w poprzednich sezonach błyszczeli w barwach Zagłębia Sosnowiec czy Podbeskidzia Bielsko-Biała.

W letnim okienku ciekawie było także w Łęcznej. Do zespołu dołączyli tacy piłkarze jak Adam Deja czy Marko Roginić. Ireneusz Mamrot będzie miał również do dyspozycji byłych Wiślaków: Piotra Starzyńskiego i Lukasa Klemenza. Martwić może na pewno odejście Serhija Krykuna, który trafił do Ekstraklasy czy też obiecującego Dawida Tkacza.

Czy bilans zysków i strat będzie pozytywny dla łęcznian? Przed nimi już na początku sezonu stanie jeden z najtrudniejszych rywali w lidze. Czy zdołają zaskoczyć czymś Białą Gwiazdę?

Transmisja TV i stream online meczu Górnik Łęczna - Wisła Kraków w sobotę od 17:20 w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o 17:30. Spotkanie skomentują Szymon Rojek i Maciej Żurawski. Reporterem na murawie będzie Adam Łuczka.

psl, Polsat Sport