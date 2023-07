Dariusz Ostafiński, Polsat Sport: Wygrywamy Ligę Narodów. Pierwszy raz w historii, więc nastroje są euforyczne.



Ireneusz Mazur, ekspert Polsatu Sport: Myślę, że ta euforia wynika też z tego, że my nie byliśmy faworytem. Należeliśmy do grona zespołów, które powinni zagrać w fazie finałowej, ale nikt nie mówił, że wygramy. Eksperci jednym tchem wymieniali nas, Włochów, Francuzów, Brazylijczyków i Amerykanów. Wspominało się też o Japończykach, choć o nich w mniejszym stopniu. Ich trzecie miejsce, to największa niespodzianka.



A nasza wygrana?



Zważywszy na to, że byliśmy w gronie kilku kandydatów do wygranej, to jednak nie. Patrząc na to, jak duża presja była na naszych siatkarzach i na sztabie, to zwyczajnie trzeba to docenić. Każdy miał u nas wielkie oczekiwania, a nasi temu sprostali. To nie jest łatwe, a jednak się udało.



To pokazuje, że od strony psychicznej, mentalnej jesteśmy bardzo mocni.



I nie tylko pod tym względem. Ja na przykład byłem bardzo ciekaw, jak poradzi sobie ta reprezentacja, grając na różnych kontynentach. Ten egzamin też nasza drużyna zdała. I to z bardzo dobrym wynikiem, bo jednak nie tylko wygrywała, ale i serwowała widowiska. Jakość grania była na wysokim poziomie. Patrząc na nasz zespół, widać było, że trener Grbić wykonał świetną pracę. Idealnie dostosował zawodników do swojego systemu. Jak się patrzyło na naszą grę w obronie, na ataki, na to jak ustawiamy akcje blokiem, to człowiek czuł autentyczną radość.



Największa była chyba po meczu finałowym.



Tak. Myślę, że to spotkanie dało nam wszystkim dużą satysfakcję. I nie chodzi mi nawet o wynik. Uważnie obserwowałem to spotkanie, analizując na bieżąco pewne aspekty. Zauważyłem jakoś merytoryczną, techniczną i taką czysto ludzką. Podobało mi się zachowanie zawodników w trudnych sytuacjach. Doceniam to, jak szybko potrafili się podnieść po niepowodzeniach. Styl, w jakim wygraliśmy, finał był znakomity.