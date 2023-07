Błachowicz (29-9-1, 9 KO, 9 SUB) wróci do oktagonu po grudniowym remisie z Magomedem Ankalaevem. Polak przywita w dywizji do 93 kg byłego mistrza kategorii średniej Alexa Pereirę (7-2, 6 KO).

Organizacja UFC postanowiła wybrać najlepsze skończenia zawodników walczących na UFC 291. Jeśli chodzi o Błachowicza, to przypomniano jego walkę z Dominickiem Reysem, kiedy to "Cieszyński Książe" brutalnie porozbijał Amerykanina i zdobył mistrzowski pas w kategorii półciężkiej.

W przypadku Pereiry wybrano kapitalny nokaut lewym sierpowym, którym Brazylijczyk zakończył pojedynek z Seanem Stricklandem. Dodatkowo w filmiku możemy zobaczyć poddanie Dustina Poiriera na Michaelu Chandlerze czy też nokaut Justina Gaethje w starciu z Edsonem Barbozą.

Transmisja gali UFC 291 od godziny 04:00 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport. Przed galą zapraszamy na studio, które rozpocznie się o godzinie 03:00, również w Polsacie Sport.

IM, Polsat Sport