Jan Błachowicz (29-9-1, 9 KO, 9 SUB) i Alex Pereira (7-2, 6 KO) zmierzą się w co-main evencie gali UFC 291. Walka będzie eliminatorem do starcia o pas wagi półciężkiej największej organizacji MMA. Transmisja TV i stream online gali UFC 291 z walką Błachowicz - Pereira w nocy z soboty na niedzielę od godziny 4:00 w Polsacie Sport. Studio przed walką od godziny 3:00 również w Polsacie Sport.

Czas na kolejne wielkie emocje z udziałem Polaków w UFC! Tym razem w co-main evencie gali UFC 291 zobaczymy starcie Jana Błachowicza z Alexem Pereirą. Zarówno Polak jak i Brazylijczyk chcą zdobyć pas wagi półciężkiej amerykańskiej organizacji, ale tylko jeden z nich będzie mógł wystąpić w decydującym starciu i to właśnie sobotnia rywalizacja będzie eliminatorem do walki o pas.

Jana Błachowicza nie trzeba przedstawiać polskim kibicom mieszanych sztuk walki. W najlepszej organizacji MMA na świecie "Legendarna Polska Siła" zadebiutowała 14 października 2014 roku. Do tej pory Błachowicz zawalczył w niej 19-krotnie, sięgając po drodze po mistrzowski pas kategorii półciężkiej. Tym razem Polak wróci do oktagonu po grudniowym remisie z Magomedem Ankalaevem.



Najbliższy rywal Błachowicza to zawodnik o dużym sercu do walki i twardym charakterze. Pereira dorastał w brazylijskiej faweli i w młodym wieku popadł w alkoholizm. W 2009 roku rozpoczął treningi sportów walki, aby ostatecznie zerwać z nałogiem.



Po pełnej sukcesów karierze w kick-boxingu Pereira zdecydował się w 2021 roku skupić na MMA i podpisał kontrakt z UFC. W swojej karierze aż trzykrotnie pokonywał Israela Adesanyę wliczając w to pojedynki w kick-boxingu, ale w swoim ostatnim starciu został znokautowany przez wspomnianego zawodnika.



Po tym starciu Brazylijczyk podjął decyzję o zmianie kategorii wagowej. Postanowił przejść do dywizji półciężkiej. W kategorii średniej z dużym trudem wypełniał limit wagowy. Do tego jego warunki fizyczne (193 cm wzrostu) predysponują go do toczenia pojedynków w wadze do 205 funtów.



Na gali w Salt Lake City Brazylijczyk zadebiutuje tym samym w nowej kategorii wagowej w UFC. Warto przy tym wspomnieć, że Błachowicz miał już okazję kilkukrotnie "przywitać" w wadze półciężkiej zawodników przechodzących z niższej dywizji i za każdym razem wygrywał takie pojedynki. Jak będzie tym razem? Przekonamy się w nocy z soboty na niedzielę.



Walką wieczoru tego wydarzenia będzie również warte uwagi starcie Dustina Poiriera (29-7-1 NC, 14 KO, 8 SUB) z Justinem Gaethje (24-4, 19 KO, 1 SUB) o pas BMF.



Przed galą zapraszamy na specjalne studio, w którym pojawią się m.in. czołowe postacie polskiego MMA - Joanna Jędrzejczyk, Mateusz Gamrot i Marcin Tybura.



Transmisja TV i stream online gali UFC 291 z walką Błachowicz - Pereira w nocy z soboty na niedzielę od godziny 4:00 w Polsacie Sport.

