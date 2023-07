Piłkarze z Łęcznej w dobrym stylu zaprezentowali się w pierwszej serii gier. Górnik może nie wygrał swojego spotkania, ale udało mu się zatrzymać faworyzowaną Wisłę Kraków. W zremisowanym 2:2 meczu bramki dla podopiecznych Ireneusza Mamrota strzelali Miłosz Kozak i Adam Deja.

ZOBACZ TAKŻE: Pique złamał warunki umowy. Shakira z pretensjami do byłego partnera

Taki sam rezultat padł w rywalizacji Arki z popularnymi "Słoniami" z Niecieczy. W tym starciu również nie brakowało emocji. Bruk-Bet Termalica od końcówki pierwszej połowy musiała radzić sobie w liczebnym osłabieniu po czerwonej kartce dla Wiktora Biedrzyckiego, a mimo to prowadziła aż do 80. minuty. Wtedy to gola na 2:2 zdobył dla Arki Olaf Kobacki. Gdynianie mimo wszystko mogli ten mecz przegrać, bo w doliczonym czasie gry rzut karny zmarnował Adam Radwański. Jak Arka zaprezentuje się w piątek w Łęcznej?

Relacja i wynik na żywo meczu Górnik Łęczna - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek o godz. 18.00.