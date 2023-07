Gwiazdy UFC w studiu Polsatu Sport kibicują Janowi Błachowiczowi

W nocy z soboty na niedzielę Jan Błachowicz powróci do oktagonu największej organizacji mieszanych sztuk walki na świecie. Za sprawą gwiazdorskiej obsady UFC 291 typowana jest do miana gali roku. Polak zmierzy się na niej z Alexem Pereirą, a zwycięzca otrzyma szansę walki o pas mistrza UFC w wadze półciężkiej, który w przeszłości należał już do Błachowicza. Galę pokaże Polsat Sport, a gośćmi studia będą gwiazdy amerykańskiej organizacji: Joanna Jędrzejczyk, Mateusz Gamrot i Marcin Tybura.

Pojedynek Jana Błachowicza z Alexem Pereirą to tak zwany co-main event gali UFC 291, czyli drugie najważniejsze starcie wieczoru. Tak wysoka pozycja na karcie walk kipiącej od gwiazd doskonale podsumowuje status Błachowicza w najlepszej organizacji MMA na świecie. Dla Polaka będzie to już dwudzieste starcie w oktagonie UFC, z którą związany jest od 2014 roku.

Gwiazdy UFC w oktagonie i w studiu Polsatu Sport

Studio Polsatu Sport przed galą UFC 291 wystartuje o godzinie 3:00 w nocy z soboty na niedzielę. Goście Igora Marczaka to była mistrzyni wagi słomkowej - Joanna Jędrzejczyk, przedstawiciel wagi ciężkiej - Marcin Tybura, który zaledwie tydzień temu walczył na gali UFC w Londynie, oraz czołowy zawodnik wagi lekkiej – Mateusz Gamrot. Ten ostatni opowie widzom między innymi o swojej, dopiero co ogłoszonej, wrześniowej potyczce z Rafaelem Fizievem. Pojedynki gali UFC 291 skomentuje znany i ceniony duet: Andrzej Janisz i Łukasz „Juras” Jurkowski.

Od „Cieszyńskiego Księcia” do „Legendarnej Polskiej Siły”

Jan Błachowicz z Polski do USA wyjeżdżał jako „Cieszyński Książe”. Nokautujący cios, odporność na uderzenia rywali i nieustępliwość wyniosły go na szczyt wagi półciężkiej i sprawiły, że za oceanem doczekał się nowego przydomka: „Legendary Polish Power”. Obecnie Polak zajmuje trzecie miejsce w rankingu swojej kategorii wagowej i nie ustaje w próbach odzyskania mistrzowskiego pasa. Jego rywal, Alex Pereira, dotychczas walczył w kategorii średniej, ale budowa ciała i coraz bogatsze doświadczenie skłoniły go do przenosin do wyższej dywizji. Polscy kibice mają nadzieję, że w nocy z soboty na niedzielę Błachowicz zgotuje mu takie samo powitanie, jakie w 2021 urządził Israelowi Adesanyi. Wówczas globalna gwiazda UFC zderzyła się z „Legendarną Polską Siłą” i została zmuszona do porzucenia marzeń o podboju wagi półciężkiej. Powtórka tego scenariusza nie tylko jeszcze bardziej ugruntuje legendę Błachowicza, ale jednocześnie ponownie otworzy mu drzwi do upragnionej walki o tytuł mistrza. W walce wieczoru gali UFC 291 dojdzie do rewanżu gwiazd wagi lekkiej: Dustina Poiriera i Justina Gaethje. W Salt Lake City wystąpi także szereg gwiazd amerykańskiej organizacji ze wszystkich najbardziej emocjonujących dywizji wagowych.

Transmisja TV i stream online gali UFC 291 z walką Błachowicz - Pereira w nocy z soboty na niedzielę od godziny 4:00 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Studio przed walką od godziny 3:00 również w Polsacie Sport.