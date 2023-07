Polak broni tytułu w Baku. Konkurencja jest mocna

Pula nagród tasiemcowej imprezy, która zakończy się 23 sierpnia, wynosi - odpowiednio - 1,834 mln i 676,25 tys. dolarów (dla zwycięzców 110 i 50 tys. dol.).

Trzy pierwsze miejsca w odbywającej się po raz dziesiąty kategorii open premiowane są udziałem w turnieju kandydatów i nagrodami finansowymi 110, 80 i 60 tys. dol. Za udział w poszczególnych rundach uczestnicy otrzymują 3, 6, 10, 16, 25 i 35 tys. dol.

Impreza rozgrywana jest systemem pucharowym. Mecze składają się z dwóch klasycznych partii, w przypadku remisu trzeciego dnia odbywają się dogrywki w tempie przyspieszonym.

Pięćdziesięciu czołowych arcymistrzów, wśród nich prowadzący na światowej liście rankingowej Norweg Magnus Carlsen oraz Amerykanie Hikaru Nakamura i Fabiano Caruana, a także Jan-Krzysztof Duda (nr 14) i Radosław Wojtaszek (43), zostało rozstawionych i do rywalizacji przystąpi od drugiej rundy, w której zagra 128 zawodników.

Polskę reprezentować będą w hotelu Marriott w Baku także Szymon Gumularz, Igor Janik, Mateusz Bartel, Kacper Piorun i Grzegorz Nasuta. Siedmiu przedstawicieli to rekord, jeśli chodzi liczbę uczestników PŚ znad Wisły.

Rekordy padały też w dwóch ostatnich turniejach - w Chanty-Mansyjsku (2019, czterech Polaków) i Soczi (2021, pięciu), w których największe sukcesy odnosił Duda. W pierwszym arcymistrz z Wieliczki doszedł do czołowej szesnastki, a przed dwoma laty okazał się najlepszy, m.in. wygrywając w półfinale z Carlsenem i w finale z Siergiejem Karjakinem, dzięki czemu wywalczył sobie awans do turnieju kandydatów w Madrycie.

- Poprzedni sukces był wówczas dla Janka apogeum. Powtórka z Soczi byłaby kosmosem, awans do ćwierćfinału - sukcesem. Ostatnio mało grał w szachy klasyczne, bardziej koncentrował się na rywalizacji szybszym tempem. Chociaż w swoim pierwszym w tym roku klasycznym turnieju Grand Chess Tour w Bukareszcie zagrał obiecująco. Puchar Świata to dla niego idealny system rywalizacji. Wystarczy w ostateczności zremisować dwie partie klasyczne, a przyspieszone tempo w dogrywce jest już jego żywiołem. W dodatku przy tak długim turnieju, na jego korzyść przemawia dobre przygotowanie fizyczne - powiedział PAP szef wyszkolenia PZSzach Michał Bartel.

Już w pierwszej rundzie dojdzie do "bratobójczego" pojedynku Gumularza z Janikiem. Podobny przypadek w imprezie wysokiego szczebla miał miejsce w 2000 roku w New Delhi, kiedy to Bartłomiej Macieja wyeliminował Michała Krasenkowa w drugiej rundzie mistrzostw świata, rozgrywanych systemem pucharowym.

- To znaczy, że jeden z naszych reprezentantów awansuje do drugiej rundy i będziemy mieli w niej na pewno trzech przedstawicieli, bo także rozstawionych Dudę i Wojtaszka. Chociaż liczę, że awansuje do tego etapu pięciu. Radek, który w ostatnich miesiącach stracił na rankingu, powinien przystąpić do gry podbudowany świeżo wywalczonym czwartym miejscem w silnie obsadzonym turnieju w Budapeszcie. Mam nadzieję, że zaprocentuje jego doświadczenie i dobre przygotowanie debiutowe - dodał Bartel.

W turnieju kobiet o Puchar Świata, który odbędzie się po raz drugi, wystartuje pięć polskich szachistek, jak przed dwoma laty w Soczi. Tym razem będą to: Monika Soćko, Oliwia Kiołbasa, Karina Cyfka, Klaudia Kulon i Michalina Rudzińska.

Byłoby ich sześć, ale w tygodniu poprzedzającym imprezę z wyjazdu na turniej zrezygnowała Aleksandra Malcewska. Żadna z Polek nie znalazła się wśród 25 rozstawionych. Byłaby wśród nich klasyfikowana na 18. miejscu w świecie Alina Kaszlinska, żona arcymistrza Wojtaszka, ale do Baku się nie wybiera, gdyż jesienią spodziewa się dziecka.

Listę startową rywalizacji pań otwierają Chinka Wenjun Jun, która niedawno obroniła tytuł mistrzyni świata, Aleksandra Goriaczkina (Rosja, FIDE) i Humpy Koneru z Indii. Przed dwoma laty w Gruzji z pięciu Polek najdłużej grała Jolanta Zawadzka, która odpadła w 1/16 finału.

- Ze szczególnym zainteresowaniem będę obserwował grę Kariny Cyfki i Klaudii Kulon, do niedawna +żelaznych reprezentantek", które ostatnio wypadły z orbity kadry. Wywalczyły jednak awans do PŚ w mistrzostwach kontynentu i teraz stają przed szansą potwierdzenia przydatności do drużyny narodowej. Wobec nieobecności Kaszlinskiej ich dobra forma przydałaby się w perspektywie czekających nas we wrześniu drużynowych MŚ kobiet, które będziemy organizować w Bydgoszczy - zakończył szef wyszkolenia PZSzach.

Rywale Polaków

Turniej open - I runda (1/128 finału)

Szymon Gumularz (nr rozstawienia 118, ranking 2577) - Igor Janik (139, 2548)

na zwycięzcę czeka Leinier Dominguez Perez (11, USA, 2739)

Mateusz Bartel (83, 2614) - Abdelrahman Hesham (174, Egipt, 2414)

czeka Alexander Donchenko (46, Niemcy, 2668)

Kacper Piorun (100, 2597) - Pablo Ismael Acosta (157, Argentyna, 2485)

Bogdan-Daniel Deac (29, Rumunia, 2693)

Victor Erdos (122, Węgry, 2571) - Grzegorz Nasuta (135, 2552)

Tejmur Radżabow (7, Azerbejdżan, 2747)

II runda (1/64 finału)

Radosław Wojtaszek (43, 2676)

De Silva LMST (171, Sri Lanka, 2433) lub Eric Hansen (86, Kanada, 2609)

Jan-Krzysztof Duda (14, 2732)

Timur Gareyev (115, USA, 2581) lub Emilio Cordova (142, Peru, 2542)

Turniej kobiet - I runda (1/64 finału)

Monika Soćko (32, 2401) - Anjun Noshim (97, Bangladesz, 1944)

Oliwia Kiołbasa (36, 2394) - Mitra Asgharzadeh (93, Iran, 2033)

Karina Cyfka (51, 2356) - Melissa Castrillon Gomez (78, Kolumbia, 2235)

Klaudia Kulon (58, 2331) - Yerisbel Miranda Llanes (71, Kuba, 2268)

Thi Kin Phung Vo (55, Wietnam, 2351) - Michalina Rudzińska (74, 2257)

jbart, PAP