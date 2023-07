28-letni Zmarzlik ma w swoim dorobku dwa mistrzowskie tytuły wywalczone w 2021 i 2022 roku, jeszcze jako zawodnik Stali Gorzów Wielkopolski. Wszystko na to wskazuje, że po raz trzeci z rzędu sięgnie po złoty medal, gdyż wygrywając dwa poprzednie turnieje zgromadził w klasyfikacji generalnej 34 punkty i o siedem wyprzedza Macieja Jankowskiego (Betard Sparta Wrocław), a o osiem Patryka Dudka Patryk Dudek (For Nature Solutions Apator Toruń). Szanse na włącznie do walki o medale mają jeszcze Jarosław Hampel (Platinum Motor Lublin), ale jego strata do lidera wynosi aż 15 punktów.

Krosno jest po raz drugi gospodarzem rywalizacji o tytuł najlepszego żużlowca w Polsce. Przed rokiem odbył się tam drugi turniej cyklu. Zwyciężył wówczas Dominik Kubera (Platinum Motor Lublin) wyprzedzając Zmarzlika i Grzegorza Zengotę (wtedy ROW Rybnik, a obecnie Unia Leszno), który w tym roku nie zakwalifikował się do finałowej rywalizacji.

W Krośnie nie wystartuje Piotr Pawlicki (Betard Sparta Wrocław). W poprzednim turnieju w Pile miał upadek i złamał rękę. Zastąpi go Wiktor Przyjemski z 1-ligowej Abramczyk Polonii Bydgoszcz.

Początek niedzielnych zawodów zaplanowano na godzinę 19.00.

Lista startowa 3. rundy IMP na żużlu: Patryk Dudek (For Nature Solutions KS Apator Toruń), Adrian Gała (InvestHousePlus PSŻ Poznań ), Wiktor Lampart (For Nature Solutions KS Apator Toruń), Przemysław Pawlicki (Enea Falubaz Zielona Góra), Oskar Fajfer (Ebut.pl Stal Gorzów), Mateusz Świdnicki (Cellfast Wilki Krosno), Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno), Wiktor Jasiński (Ebut.pl Stl Gorzów), Jarosław Hampel (Platinum Motor Lublin), Bartosz Zmarzlik (Platinum Motor Lublin), Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonii Bydgoszcz), Kacper Woryna (Tauron Włókniarz Częstochowa), Dominik Kubera (Platinum Motor Lublin), Krzysztof Buczkowski (Enea Falubaz Zielona Góra), Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław), Szymon Woźniak (Ebut.pl Stal Gorzów).

Czołówka klasyfikacji IMP po dwóch rundach: 1. Zmarzlik 34 pkt, 2. Janowski 27, 3. Dudek 25, 4. Hampel 19, 5. Woźniak 17, 6. Woryna, Fajfer i Przyjemski - po 14.

jbart, PAP