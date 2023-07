Szczere wyznanie Bartosza Kurka. Jego żona to wszystko nagrała (WIDEO)

Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała tegoroczne zmagania w Lidze Narodów. Po zakończonym turnieju kadra udała się na zasłużone świętowanie do jednej z restauracji. Zawodnikom towarzyszyły na imprezie okolicznościowej partnerki, którym za codzienne wsparcie podziękował Bartosz Kurek.

Kurek z powodu kontuzji nie mógł wystąpić w finale Ligi Narodów, w którym reprezentacja Polski pokonała Stany Zjednoczone 3:1 i sięgnęła po pierwszy w historii triumf w Lidze Narodów.

Jak na kapitana przystało, doświadczony atakujący wziął jednak sprawy w swoje ręce po zakończonym spotkaniu, kiedy na specjalnie zorganizowanym przyjęciu z okazji sukcesu w VNL, postanowił podziękować wielu osobom za wsparcie.

Kurek odniósł się także do partnerek siatkarzy, które muszą znosić ciągłe podróże swoich partnerów i wielotygodniową lub nawet wielomiesięczną rozłąkę.

- Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Nawet nie wiecie, jak ważne jesteście w każdym naszym sukcesie i w tym, co robimy. Jesteście z nami w codziennym życiu i dajecie nam wsparcie. Bez was to wszystko nie byłoby absolutnie możliwe - powiedział.

Nagranie z przemówienia Kurka oraz innych zakulisowych fragmentów z udziałem reprezentacji Polski siatkarzy zostało umieszczone w sieci przez jego żonę - Annę.

KN, Polsat Sport