Rekordowy transfer nie dojdzie do skutku? "Nie ma takiego kraju"

Ogromne zamieszanie wywołał transfer Albiona Rrahmaniego, napastnika KF Ballkani, do rumuńskiego Rapidu Bukareszt. Choć oba kluby porozumiały się co do kwoty odstępnego, a sam zawodnik zaakceptował warunki Rapidu, transakcja może nie dojść do skutku z powodów... dyplomatycznych.