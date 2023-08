Polska z pierwszym złotem w Chengdu! "Było jasne, że walczymy o zwycięstwo"

To był wspaniały wtorek dla akademickiej reprezentacji Polski. Męska sztafeta 4x100 metrów stylem dowolnym w składzie: Kamil Sieradzki, Dominik Dudys, Mateusz Chowaniec i Jakub Kraska zdobyła dla Polski pierwszy złoty medal w trakcie 31. Letniej Uniwersjady w Chengdu. Biało-Czerwoni wyprzedzili Brazylijczyków i Włochów. To czwarty medal (wcześniej zdobyliśmy trzy brązowe) naszej reprezentacji w Chinach.

Polska sztafeta awansowała do finału z szóstym czasem (3:19.05), ale w kluczowym starcie Biało-Czerwoni popłynęli zdecydowanie szybciej, wyprzedzając dwie najszybsze sztafety z eliminacji – Brazylijczyków i Włochów.

– Chłopaki mogą powiedzieć, co im powiedziałem przed startem. Było jasne, że walczymy nie tylko o medal, a o złoto. Cieszy mnie, że osiągnęli bardzo dobre wyniki, byli przygotowani, co cieszy najbardziej – podkreślił trener Jakub Karpiński.

– Miałem już kilka razy okazję do startów za granicą, ale to moja pierwsza uniwersjada. Jak widać, póki co bardzo szczęśliwa. Daliśmy z chłopakami z siebie wszystko. To świetne zwieńczenie tego całego sezonu. Chcę wyróżnić Dominika Dudysa, który po raz pierwszy startuje w dużych międzynarodowych zawodach. Ale wiem, że od zawsze wierzył w ten sukces a teraz udowodnił, że jeśli naprawdę w coś wierzysz, to można wiele osiągnąć – powiedział złoty medalista Jakub Kraska.

Poza sukcesem medalowym sztafety, Biało-Czerwoni kwalifikowali się także do finałów w kolejnych konkurencjach.

– To w ogóle był bardzo udany dzień również dla naszych pozostałych zawodników, w większości przypadków wywalczyli awans do kolejnych etapów. W sesji popołudniowej zdobyliśmy prawo do startów w czterech finałach. Zobaczymy w nich jeszcze Kubę Majerskiego, Paulinę Pedę, Kacpra Stokowskiego i Jana Kałusowskiego, rano awansowała Aleksandra Knop oraz dwie sztafety – dodaje zadowolony trener.

Przypomnijmy, że dotychczas w dorobku Biało-Czerwonych mieliśmy trzy brązowe medale: Kacpra Szczurowskiego w judo, Patrycji Adamkiewicz w taekwondo oraz pierwszy, który wywalczył Oskar Miliwek w strzeleckiej konkurencji pistoletu szybkostrzelnego 25 metrów.

Wyniki finału 4 x 100 metrów stylem dowolnym:

1. Polska (Sieradzki, Dudys, Chowaniec, Kraska) 3:14.60; 2. Brazylia (Silva Spajari, Martins Costa, Martins Correia, Tavares Assuncao) 3:15.30; 3. Włochy (Conte Bonin, Carraro, Franceschi, Izzo) 3:15.62.

