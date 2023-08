Natalia Kochańska zajęła wysokie piąte miejsce we wtorkowym finale w konkurencji karabinu dowolnego 50 metrów w trzech postawach. – Cieszy mnie fakt, że mimo słabszej dyspozycji w samym finale walczyłam do końca – mówi Polka.

Jeżeli chodzi o konkurencje to bardzo się cieszę, że dobrze poszło mi "kolano” i pozycja leżąca. Tutaj w Chengdu odbywało się to według starej formuły, czyli właśnie konkurencji – opowiada Natalia Kochańska.

– Byłam ciekawa, jak wytrzymam te zawody kondycyjnie, bo było dwa razy tyle strzałów, co w nowej formule. Początkowo poszło mi naprawdę nieźle, może trochę zabrakło w pozycji stojącej, a z reguły to jest moja najmocniejsza strona. Czułam jednak, że z czasem swoje zaczęła robić duża liczba oddanych strzałów, poczułam się zmęczona. A jeżeli chodzi już o sam finał to było dzisiaj ciężko Średnio mi szło, jakoś nie mogłam się wstrzelić. Później stojąca już była moja, ale dziewczyny nie odpuszczały, a to co straciłam wcześniej, trudno było odrobić. Nie pomagały też warunki, bo było naprawdę gorąco na stanowisku. Cieszy mnie jednak fakt, że walczyłam do samego końca – dodaje zawodniczka, która ma już zapewnioną kwalifikację na igrzyska w Paryżu.

Przypomnijmy, że wcześniej w trackie 31. Letniej Uniwersjady w Chengdu medal w strzelectwie wywalczył dla naszej reprezentacji Oskar Miliwek. W niedzielę zdobył brązowy medal w konkurencji strzelania z pistoletu szybkostrzelnego.

– Oskar obronił honor polskiego strzelectwa, bo wywalczył medal – podkreśla Kochańska. – Nie udało się dziewczynom w drużynie, ale to bardzo młode zawodniczki, będą jeszcze miały szanse na kolejnych uniwersjadach. Myślę, że to dla nich była pierwsza tak duża impreza i mogły zebrać doświadczenie. Tutaj w Chengdu bardzo mi się podoba, wszystko jest ładne, panuje fajny klimat. Czujemy, że się wszyscy o nas troszczą, mamy wszystko czego potrzebujemy. A jutro dodatkowo będę miała okazję zwiedzić park z pandami, już się nie mogę doczekać – dodaje z uśmiechem.

Start biało-czerwonych w 31. Letniej Uniwersjadzie w Chengdu wspierają m.in. sponsor główny Akademickiego Związku Sportowego PZU S.A., a także Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Klasyfikacja końcowa karabin dowolny 50 metrów w trzech postawach:

1. Kaur Sift Samra (Indie) 462.9; 2. Ashi Chouksey (Indie) 461.6; 3. Zeru Wang (Chiny) 451.1; 4. Anna Janssen (Niemcy) 439.5; 5. Natalia Kochańska (Polska) 429.2.

Informacja prasowa