Arteta zdecydował o przyszłości Kiwiora. Co dalej z Polakiem?

Mikel Arteta przekazał włodarzom Arsenalu swoją decyzję co do przyszłości Jakuba Kiwiora w drużynie z Londynu. Według uznanego dziennikarza Nicolo Schiry hiszpański trener nie zgodził się na wypożyczenie lub sprzedaż Polaka, choć ofert nie brakowało. Liczy bowiem na to, że lewonożny stoper włączy się na poważnie do rywalizacji o miejsce w pierwszym składzie.