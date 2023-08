Zieliński zszedł z treningu Napoli. Włoskie media podają powód

Wokół Piotra Zielińskiego sporo było w ostatnim czasie plotek. Piłkarz był łączony z przenosinami do Arabii Saudyjskiej, mówiło się również o przejściu do Lazio. Na razie jest jednak w Neapolu i z tą drużyną przygotowuje się do startu nowego sezonu.

ZOBACZ TAKŻE: Barcelona lepsza od Milanu! Lewandowski zaczął wśród rezerwowych

Portal Calciomercato.com przekazał niepokojące informacje. Polak nie dokończył wtorkowego treningu, musiał przedwcześnie zejść z boiska. Powodem miał być cios w kolano, który otrzymał od jednego z kolegów podczas gry.

Pomocnik przykładał do bolącej nogi lód, następnie została ona zabandażowana. Najprawdopodobniej zawodnika zabraknie w najbliższym sparingu mistrzów Włoch. W środę o 18:30 zmierzą się oni z hiszpańską Gironą.

Klub oficjalnie nie potwierdził informacji. Nie wiadomo, na ile poważny jest uraz. Pierwszy mecz ligowy Napoli rozegra 19 sierpnia przeciwko Frosinone.

JŻ, Polsat Sport