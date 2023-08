EuroBeachVolley 2023: Terminarz i plan transmisji. Kiedy grają Polacy?

EuroBeachVolley powraca do Wiednia. Od środy do niedzieli na słynnej Donauinsel będzie toczyć się rywalizacja w Mistrzostwach Europy w Siatkówce Plażowej. W walce o tytuł wśród 32 par kobiet i 32 duetów mężczyzn zobaczymy trzy polskie zespoły - Jagodę Gruszczyńską i Aleksandrę Wachowicz, Bartosza Łosiaka i Macieja Rudola oraz Piotra Kantora i Jakuba Zdybka.

Turnieje na Donauinsel zapisały się w pamięci wielu zawodników i kibiców jako wielkie święta siatkówki plażowej, a organizatorzy spodziewają się, że tegoroczne Mistrzostwa Europy będą jeszcze bardziej wyjątkowe. Bilety są praktycznie wyprzedane - pojedyncze wejściówki są jeszcze dostępne na pierwszy dzień rywalizacji.

Jako pierwsze do rywalizacji w czempionacie kontynentu przystąpią panie, które zainaugurują turniej w środę, kiedy rozegrana zostanie faza grupowa. Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz mają za sobą niezwykle udany występ w Beach Pro Tour Elite16 w Montrealu, gdzie osiągnęły najlepszy wynik w tym cyklu, plasując się na 5. miejscu! Kilka tygodni temu "Biało-Czerwone" wywalczyły srebrne medale w europejskich finałach King and Queen of the Court w Luxemburgu, przegrywając tylko z broniącymi w Wiedniu tytułu Tiną Gruadiną i Anastasiją Samoilovą.

Polki bez wątpienia tego lata prezentują wysoką formę. W swoim pierwszym meczu grupowym (środa, 14:00) podejmą Czeszki - Miroslavę Dunarovą i Danielę Resovą (które zastąpiły Marketę Slukovą i Helenę Havelkovą) a następnie w zależności od wyników zmierzą się z Tiną Graudiną i Anastasiją Samoilovą lub Ukrainkami Valentyną Davidovą i Ievgeniią Baievą. Do dalszej fazy turnieju awansują po trzy pary z każdej grupy, a zwycięzcy grup otrzymają bezpośredni awans do 1/8 finału. Nowe mistrzynie kontynentu poznamy w sobotę wieczorem.

Panowie przystąpią do rywalizacji w czwartek. Choć Polskę reprezentują dwie pary, wystarczającym będzie śledzić rywalizację jedynie w grupie G, bowiem w wyniku losowania nasze duety trafiły do tej samej grupy. Wobec kontuzji Michała Bryla, do Bartosza Łosiaka dołączył Maciej Rudol. Mimo że będzie to dla tej pary pierwszy start są z pewnością tkwi w nich duży potencjał. Ich pierwszym rywalem będą reprezentanci gospodarzy Robin Seidl i Moritz Pristauz (czwartek, 12:00). Z kolei Piotr Kantor i Jakub Zdybek, którzy nie tak dawno połączyli siły zaliczając dwa dobre występy w Beach Pro Tour Challenge w Espinho (4. miejsce) i Jurmali (5. miejsce) turniej otworzą meczem z Holendrami Matthew Immersem i Stevenem van de Velde (czwartek, 12:00).



Przypomnijmy to właśnie w Wiedniu w 2021 roku Bartosz Łosiak i Piotr Kantor wywalczyli brązowe medale mistrzostw Europy. Przed rokiem w Monachium Bartosz Łosiak i Michał Bryl byli o krok od powtórzenia tego osiągnięcia, zajmując 4. miejsce. W Wiedniu bronić tytułu będą Szwedzi David Ahman i Jonathan Hellvig, a tegorocznych triumfatorów poznamy w niedzielę.



Program Mistrzostw Europy w Siatkówce Plażowej - Wiedeń 2023



2 sierpnia (środa)



Faza grupowa kobiet



Grupa G



14:00 Gruszczyńska/Wachowicz - Dunarova/Resova

18:00 Gruszczyńska/Wachowicz - TBD



3 sierpnia (czwartek)



Faza grupowa mężczyzn



12:00 Łosiak/Rudol - Seidl/Pristauz

12:00 Immers/Van de Velde - Kantor/Zdybek



Runda 24 kobiet



18:00 Łosiak/Rudol - TBD

18:00 Kantor/Zdybek - TBD



Runda 16 kobiet



4 sierpnia (piątek)

I ćwierćfinał kobiet, transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 10:00.

II ćwierćfinał kobiet, transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 11:00.

I mecz 1/16 finału mężczyzn, transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 12:00.

II mecz 1/16 finału mężczyzn, transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 13:00.

III ćwierćfinał kobiet, transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 15:00.

IV ćwierćfinał kobiet, transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 16:15.

Mecz 1/8 finału mężczyzn, transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 17:30.



Mecz 1/8 finału mężczyzn, transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 18:30.



5 sierpnia (sobota)

I mecz ćwierćfinałowy mężczyzn, transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 09:45.

I mecz półfinałowy kobiet, transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 11:00.

II mecz półfinałowy kobiet, transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 12:00.

II mecz ćwierćfinałowy mężczyzn, transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 13:15.

III mecz ćwierćfinałowy mężczyzn, transmisja w Polsacie Sport Extra od godziny 15:15.

Mecz o 3. miejsce kobiet, transmisja w Polsacie Sport Fight od godziny 16:30.

Finał kobiet, transmisja w Polsacie Sport Fight od godziny 17:45.

Mecz ćwierćfinałowy mężczyzn, transmisja w Polsacie Sport Fight od godziny 19:00.

Ceremonia medalowa kobiet, transmisja w Polsacie Sport Fight od godziny 20:00.



6 sierpnia (niedziela)

I półfinał mężczyzn, transmisja w Polsacie Sport Fight od godziny 13:00.

II półfinał mężczyzn, transmisja w Polsacie Sport Fight od godziny 14:15.

Mecz o 3. miejsce mężczyzn, transmisja w Polsacie Sport Fight od godziny 16:30.

Finał mężczyzn, transmisja w Polsacie Sport News od godziny 17:45.

AŁ, pzps.pl