Polki w tegorocznej Lidze Narodów zajęły historyczne trzecie miejsce. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego wygrały fazę zasadniczą, a w jednym z meczów pokonały Turcję 3:0. Podczas turnieju finałowego w Arlington Polki wywalczyły brązowy medal, pokonując reprezentację USA 3:2.

Spotkanie pierwszej i trzeciej drużyny VLN to ostatnie przygotowania do rozpoczynających się 15 sierpnia mistrzostw Europy. Do brązowego składu na mecze towarzyskie dołączą nieobecne Joanna Wołosz i Malwina Smarzek. Polki zagrają bez Dominiki Pierzchały, która w sierpniu zagra w MŚ U21.

Turczynki do Polski przyjadą szesnastoosobową kadrą, wśród nich zobaczymy wszystkie triumfatorki VLN oraz środkową Kubrę Akman i przyjmującą Tugbę Senoglu.

Relacja na żywo z meczu Polska – Turcja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

jbart, Polsat Sport