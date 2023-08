Miliony dla Rakowa! Ile zarobił mistrz Polski?

Pokonanie Karabachu Agdam (3:2, 1:1) w II fazie eliminacji Ligi Mistrzów to dla Rakowa Częstochowa nie tylko wielki sukces sportowy, ale również finansowy. Mistrz Polski już wzbogacił się o sumę, dzięki której spłacił wszystkie letnie transfery, a przecież w europejskich pucharach nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Raków Częstochowa przełamał klątwę polskich klubów, wygrywając z Karabachem Agdam w dwumeczu II rundy eliminacji Ligi Mistrzów. We wcześniejszych latach Azerowie odprawiali z kwitkiem Wisłę Kraków, Piasta Gliwice, Legię Warszawa, czy Lecha Poznań. Dzięki historycznej wygranej mistrz Polski, w kolejnym etapie, zmierzy się z Arisem Limassol, jednak sukces sportowy nie jest jedynym, który osiągnął mistrz Polski.

ZOBACZ TAKŻE: Nie ma kłopotów, są rozwiązania. Europejska "nagroda" trafia do Rakowa

"Medaliki" są już bowiem pewne udziału w co najmniej fazie grupowej Ligi Konferencji Europy i za ten awans otrzymają 2,94 mln euro, czyli ponad 13 mln zł. Dodatkowo, za każde zwycięstwo w tych rozgrywkach UEFA wypłaca 0,5 mln euro (2,23 mln zł), za remis 166 tysięcy euro (ponad 740 tysięcy zł), natomiast wygranie grupy premiowane jest kwotą 0,65 mln euro (prawie 2,9 mln zł), a awans z drugiego miejsca jej połową.

Jeżeli jednak częstochowianie pokonają Aris Limassol, to zapewnią sobie udział w fazie grupowej Ligi Europy, za co UEFA płaci 3,63 mln euro (ponad 16,2 mln zł). Za zwycięstwo w tych rozgrywkach można dostać 630 tysięcy euro (ponad 2,8 mln zł), a za remis 210 (niespełna milion złotych). Wygranie grupy i zajęcie drugiego miejsca premiowane jest przyznaniem kolejno 1,1 mln euro (4,9 mln zł) i połową tej kwoty.

ZOBACZ TAKŻE: Raków Częstochowa przełamał klątwę Karabachu Agdam

Jeżeli Raków pokonałby również przeciwnika na IV poziomie kwalifikacji i awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów, to rozbiłby bank. Do klubowej kasy wpadłoby wówczas 15,64 mln euro, czyli prawie 70 mln polskiej waluty! Za zwycięstwo w fazie grupowej elitarnych rozgrywek, w kolejnym sezonie, uczestnicy dostaną po 2,8 mln euro (niespełna 12,5 mln zł), za remis 930 tysięcy euro (ponad 4 mln zł), natomiast awans z grupy nagradzany jest kwotą 9,6 mln euro (blisko 43 mln zł).

AŁ, Polsat Sport