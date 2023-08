Fatalny start Chrobrego. Głogowianie stracili pięć goli

Chrobry w pierwszej kolejce przegrał 2:4 z Lechią Gdańsk, w drugiej z kolei 1:3 z GKS-em Katowice. Głogowianie nie przełamali się w starciu z Bruk-Betem Termalicą. Po trzech meczach mają na koncie trzy porażki i dwanaście straconych goli.

ZOBACZ TAKŻE: Szczere wyznanie Jakuba Błaszczykowskiego. "To wszystko jest dla mnie takie trudne"

Goście pierwszą bramkę zdobyli w 18. minucie, kiedy rzut karny bardzo pewnie wykonał Wiktor Biedrzycki. 26-latek wrócił do gry po czerwonej kartce, którą otrzymał w pierwszej kolejce w starciu z Arką Gdynia.

Kolejne trafienia padły po przerwie. Do siatki trafiali Taras Zawijśkyj, Morgan Fassbender i dwa razy Jakub Branecki. Dwaj ostatni piłkarze do małopolskiego klubu trafili w letnim oknie transferowym. Ostatni raz Termalica co najmniej pięć goli w meczu Fortuna 1 Ligi zdobyła w maju 2021, kiedy pokonała 6:2 Koronę Kielce.

Chrobry Głogów w następnej kolejce zagra z Górnikiem Łęczna. Termalica podejmie Motor Lublin.

Chrobry Głogów – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:5 (0:1)

Bramki: Wiktor Biedrzycki 18 (k), Taras Zawijskyj 63, Jakub Branecki 71, 86, Morgan Fassbender 73

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PSZ, Polsat Sport