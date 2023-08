Horror na turnieju w Małopolsce! Nie żyje jedna osoba. Drugiej odcięto kończynę

Jak donosi portal "Tarnowska.TV" oraz "112Tarnów.pl", w sobotę 5 sierpnia w godzinach porannych podczas turnieju piłkarskiego w Radłowie doszło do zamieszek kiboli. W ich rezultacie śmierć poniosła jedna osoba, a inna doznała poważnych obrażeń, włącznie z odcięciem jednej z kończyn.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie przekazała, że w sobotę w okolicach godz. 9:30 na obiekcie Radłovii w Radłowie doszło do zamieszek chuliganów podczas turnieju piłkarskiego.

W wyniku bójek śmierć poniosła jedna osoba. To 40-letni mężczyzna, który zginął od zadanego mu ciosu ostrym narzędziem.

Kibole używali ostrych narzędzi, kijów bejsbolowych oraz petard. Na miejscu znajduje się tarnowska policja oraz prokurator. Według doniesień lokalnych mediów, w starciu mogło wziąć udział nawet około stu osób.

- W miejscowości Radłów doszło do poważnego starcia między rzekomymi pseudokibicami Unii Tarnów a Tarnovii Tarnów, które okazało się być tragicznym wydarzeniem. Według relacji, w wyniku tej konfrontacji jedna osoba zginęła, a inna doznała poważnych obrażeń, włącznie z odcięciem jednej z kończyn - informuje portal "112Tarnów.pl".

- Około godziny 9:30 otrzymaliśmy informację o tym, że doszło do jakiejś bójki na stadionie w Radłowie. Tam doszło do potyczek między osobami, które tam rozgrywały turniej piłkarski. Okazało się, że w pewnym momencie jedna osoba została ranna prawdopodobnie racą, tam swoje czynności wykonywali policjanci oraz ratownicy medyczni. Niestety, po kilkudziesięciominutowej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować, jest to około 40 latek, na razie nie znamy jego tożsamości - przekazał rzecznik prasowy KMP w Tarnowie, Paweł Klimek.

Według dotychczasowych informacji, w bójce brali udział pseudokibice Unii Tarnów oraz Tranovii Tarnów - dwóch zwaśnionych klubów.