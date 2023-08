Zrobili to! Reprezentacja Polski zawalczy o złoto

Reprezentacja Polski awansowała do wielkiego finału turnieju siatkarzy na trwającej Uniwersjadzie w Chengdu. Biało-Czerwoni w półfinale pewnie pokonali Irańczyków 3:0 (25:21, 25:22, 25:11).

Pierwszy set półfinałowego spotkania miał dość długo wyrównany przebieg. Kiedy na tablicy wyników widniał rezultat 17:17 wydawało się, że w końcówce będziemy mogli obserwować walkę "punkt za punkt". Biało-Czerwoni włączyli jednak wyższy bieg, wygrali cztery następne akcje i odjechali rywalom. Ostatecznie w inauguracyjnej partii triumfowali do 21.

ZOBACZ TAKŻE: Legenda reprezentacji Polski w nowym klubie. Czy to czas na powrót do Europy?

Michał Gierżot i spółka w drugiej odsłonie meczu również musieli się trochę namęczyć, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Dość powiedzieć, że to Irańczycy prowadzili 10:8. Po raz kolejny podopieczni Dariusza Luksa zachowali jednak więcej zimnej krwi w kluczowych momentach, dzięki czemu udało im się wygrać drugiego seta do 22.

W dwóch pierwszych partiach Irańczycy stawiali Polakom wymagające warunki, ale w trzecim, i jak się okazało ostatnim secie, ich gra kompletnie się posypała. Biało-Czerwoni nie zwolnili tempa nawet na moment, w efekcie czego pozwolili siatkarzom z Azji na zdobycie zaledwie jedenastu "oczek".

W wielkim finale siatkarze trenera Luksa zmierzą się z lepszym z pary Włochy-Chiny.

Polska - Iran 3:0 (25:21, 25:22, 25:11)