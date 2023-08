Odrodzenie Grunwaldu

To był mecz godny turnieju mistrzowskiego FINAL FOUR. Walczący o pierwszą czwórkę sezonu zasadniczego LOTTO SuperLIGI WKS Grunwald Poznań wyrwał u siebie zwycięstwo nad KS Górnik Bytom w dramatycznych okolicznościach. Pierwsze na kort wyszły singlistki. Zawodniczki gości – Łotyszka Daria Semenistaja i urodzona w Ameryce czeska tenisistka Gabriela Knutson zdominowały poznanianki (Gina Feistel i Ada Piestrzyńska), wygrywając w identycznym stosunku 6:1, 6:2. Sygnał do ataku dali tenisiści WKS. Aleksander Orlikowski pokonał Nikodema Barcika 6:3, 6:3, a laureat Enea MVP 1. kolejki Jasza Szajrych ograł Czecha Marka Jalovca 7:5, 4:6, 10-6, wyrównując stan pojedynku. Gości na prowadzenie ponownie wyciągnęły panie. Para Knutson/Semenistaja wygrała z deblem Feistel/Piestrzyńska 6:3, 6:3. Wtedy jednak sprawy w swoje ręce wziął Szajrych. Najpierw w parze Orlikowskim zapisał na swoim koncie zwycięstwo w deblowym rollercoasterze z teamem Jaloviec/Kielan 6:7(4), 6:1, 10-2. Po krótkim odpoczynku wyszedł na kort i w mikście z Feistel wygrali z Samenistają/Kielanem 4:6, 7:6(8), 10-4. „Wojskowi” zwyciężyli 4:3, zachowując szanse na awans do FINAL FOUR

Zwycięska passa podtrzymana

Zespół CKT Grodzisk Mazowiecki nie zwalnia tempa. Trzecia z rzędu wygrana ligowa znacząco przybliżyła ich do gry o medale podczas tegorocznej edycji Drużynowych Mistrzostw Polski. Zwycięstwo 5:1 nie oddaje jednak przebiegu spotkania. AZS TENIS Poznań postawił się rywalowi, dla których sobotni pojedynek wcale nie był spacerkiem. O ile singlistki CKT wyraźnie górowały nad swoimi oponentkami ze stolicy Wielkopolski (dwa zwycięstwa bez straty seta), o tyle panowie stoczyli zaciekłe batalie. Yann Wójcik musiał się sporo namęczyć, żeby wygrać z poznaniakiem Borysem Zgołą – 6:7(2), 6:4, 10-2. Jego kolega klubowy Maks Kaśnikowski miał mniej szczęścia i doznał zaskakującej porażki z Marcelem Kamrowskim 6:1, 6:7(6), 7-10. Pewnym usprawiedliwieniem jest fakt, że w ostatnich dniach Maks borykał się z przeziębieniem, co w połączeniu z trudami podróży mocno osłabiło jego organizm. Przed deblami wynik brzmiał 3:1 dla gospodarzy, którym do końcowego triumfu wystarczył jeden punkt. Obie pary deblowe CKT nie zawiodły. Kubka/Górska łatwo uporały się z parą Hertel/Gruszczyńska 6:2, 7:5. Cięższą przeprawę mieli panowie – Wójcik/Żuk pokonali duet Kamrowski/Zgoła 3:6, 6:1, 10-4. Grodziszczanie wciąż pozostają w grze o przepustkę do FINAL FOUR!

BKT wciąż bez porażki

Rozpędzony mistrz Polski z Bielsko-Białej podtrzymuje zwycięską passą w rozgrywkach LOTTO SuperLIGI. W Spotkaniu Kolejki BKT nie miał litości dla walczącego o wszystko WKT Mera. W pojedynkach singlowych kobiet zawodniczki ze Śląska dominowały od pierwszej do ostatniej piłki. Słowaczka Viktoria Hruncakova zafundowała „rowerek” Aleksandrze Zuchańskiej (6:0, 6:0), a wracająca do wielkiej formy po dłuższej przerwie Maja Chwalińska dała srogą lekcję tenisa Laurze Koralnik, zwyciężając 6:2, 6:2. Poziom pań podtrzymali zawodnicy BKT. Czech David Poljak rozprawił się z Piotrem Pawlakiem (6:4, 6:2), a w Meczu Dnia czwarty junior w Polsce Jakub Jędrzejczak zwyciężył Maksa Samojłowicza 6:3, 6:1. W tej sytuacji stało się jasne, że BKT wywiezie z Warszawy trzy punkty, a pojedynki deblowe będą jedynie spotkaniami „o pietruszkę”. Chwalińska i Hruncakova potraktowały potyczkę z Koralnik/Zuchańską bardzo prestiżowo – zdemolowały rywalki w stosunku 6:1, 6:1. W ostatnim pojedynku para Pojlak/Rajski wygrała po kreczu rywali przy stanie 5:7, 2:1. Bielszczanie zwyciężyli 6:0, pozostając niepokonani w rozgrywkach!

KUBALA okiełznał OSAVI

W pojedynku dwóch sąsiadów w tabeli KT KUBALA Ustroń udowodnił swoją wyższość nad rewelacją sezonu OSAVI TENNIS TEAM Kalisz. Łotyszka Daniela Vismane była lepsza w starciu z Czeszką Ivaną Sebestova (6:3, 6:2), a Marta Leśniak rozprawiła się z kolejną reprezentantką Czech Karoliną Kubanovą w stosunku 6:1, 6:2. Dwupunktowe prowadzenie gospodarzy utrzymało się po grach singlowych mężczyzn. Wojciech Marek z Ustronia pogrążył swojego rywala, pokonując Michała Matuszewskiego 6:2, 6:1. Honor gości uratował Czech Jiri Barnat, który wygrał po dramatycznej końcówce z aktualnym, indywidualnym mistrzem Polski Pawłem Ciasiem 7:6(2), 1:6, 10-6. Tylko dwa zwycięstwa w grze podwójnej mogły uratować OSAVI przed porażką. Tego dnia jednak nie było mocnych na ustronian. Co prawda Kubanova/Sebestova wywalczyły zwycięstwo w starciu z Leśniak/Husar (3:6, 6:1, 10-3), ale męska para gospodarzy Ciaś/Marek ograła czeski debel Barnat/Hajek 6:1, 6:1. KUBALA pokonał OSAVI 4:2 i uczynił duży krok na drodze do FINAL FOUR.

Wyniki 6. kolejki LOTTO SuperLIGI:

WKS Grunwald Poznań – KS Górnik Bytom 4:3

CKT Grodzisk Mazowiecki – AZS Tenis Poznań 5:1

WKT Mera – BKT Advantage Bielsko-Biała 0:6

KT KUBALA Ustroń – OSAVI TENNIS TEAM Kalisz 4:2

Sponsorem tytularnym rozgrywek jest marka LOTTO, której właścicielem jest Totalizator Sportowy. W gronie sponsorów znaleźli się również: PZU, Krajowa Grupa Spożywcza, Enea, Kanga, Recman oraz enel-sport. Projekt jest objęty oficjalnym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Informacja prasowa