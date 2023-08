Resovia z pierwszym punktem. Podbeskidzie z trzecim remisem

Po ostatnim spotkaniu Resovii z Odrą Opole, trener rzeszowian Mirosław Hajdo w gorzkich słowach opowiedział o trudnej sytuacji kadrowej swojej drużyny. - Przyjechaliśmy do Opola w siedemnastu, z szóstką młodzieżowców. To świadczy o tym, gdzie dziś jesteśmy i czy chcemy bawić się pierwszą ligą, oszukiwać kibiców, zawodników i po części trenerów. Trzeba otwarcie zadać pytanie: czy my to mamy dalej robić? Jeżeli nie, to trzeba powiedzieć, że nie stać Resovii na grę w pierwszej lidzie i sprawa będzie załatwiona. Nikt nie będzie się martwił i denerwował, czy ma jedenastu piłkarzy. Najwyższy czas tę farsę skończyć i wziąć się na poważnie za traktowanie tego klubu - mówił wtedy Hajdo.

Tydzień później jego drużyna podejmowała w stolicy Podkarpacia Podbeskidzie Bielsko-Biała, jak co sezon celujące w awans do Ekstraklasy. Początek nowych rozgrywek znowu jest jednak rozczarowujący dla Górali, którzy w pierwszych dwóch kolejkach remisowali ze Zniczem Pruszków oraz Wisłą Płock. Tym razem znowu skończyło się wynikiem 1:1.

Bielszczanie musieli w poniedziałkowy wieczór gonić wynik. Na początku drugiej połowy Maciej Górski wykorzystał błąd obrony Podbeskidzia i z zimną krwią pokonał Patryka Procka. W 80. minucie równie skuteczny był Lionel Abate, który dostał świetne podanie od Jaki Kolenca i za sprawą debiutanckiego trafienia dał jeden punkt Góralom.

Resovia po trzech kolejkach nadal zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Podbeskidzie jest jedenaste. W tabeli prowadzi GKS Tychy, który jako jedyna drużyna ma na koncie komplet 9 punktów.

Resovia Rzeszów - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1 (0:0)

Bramki: Maciej Górski (55') - Lionel Abate (80')

psl, Polsat Sport