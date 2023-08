Zagraniczny transfer stał się faktem! To ona zadebiutuje w Tauron Lidze

Wicemistrz Polski po raz kolejny wzmacnia swój skład na nadchodzący sezon. W szeregach "Rysic: zadebiutują m.in. Magda Kubas (libero), Gabriela Makarowska-Kulej (rozgrywająca) oraz Wiktoria Kowalska (atakująca).

Amanda Coneo to 27-letnia przyjmującą pochodząca z Kolumbii. Jednym z pierwszych klubów Kolumbijki był Liga Bolivarense de Voleibol, w którym spędziła sezon (2014/2015). W następnych latach siatkarka występowała w europejskich ligach. Najpierw we Włoszech, gdzie broniła barw Lardini Filottrano (2015/2016), Sab Volley Legnano (2016-2018) oraz Barricalla CUS Torino (2018/2019). Następnie występowała we Francji w RC Cannes (2019/2020), Pays d’Aix Venelles (2020/2021) i Volley Mulhouse Alsace (2021-2023).

Klub o nowym transferze poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dla siatkarki będzie to pierwszy sezon w polskiej lidze, o czym powiedziała w opublikowanym filmiku.

– Jestem bardzo podekscytowana dołączeniem do drużyny, nie mogę się doczekać, aż Was wszystkich zobaczę. Mam nadzieję, że będzie to wspaniały sezon dla nas wszystkich – powiedziała Amanda Coneo, nowa przyjmująca rzeszowskiej drużyny.

jbart, Polsat Sport