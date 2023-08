Andres Iniesta już w nowym klubie. Zaskakujący kierunek!

Andres Iniesta nie zamierza jeszcze kończyć piłkarskiej kariery, chociaż nie da się ukryć, że w ostatnich latach legendarny były zawodnik Barcelony "bawi się" futbolem. Po okresie gry w Japonii, postanowił przenieść się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Nowym klubem Iniesty został Emirates Club. 39-latek został już zaprezentowany przez włodarzy. Pojawił się wraz ze swoimi synami oraz w towarzystwie szejków.

Warto zaznaczyć, że strzelec jedynego gola w finale mistrzostw świata w 2010 roku, był łączony m.in. z przenosinami do amerykańskiego Interu Miami, gdzie od niedawna piłkarzem tego zespołu jest Leo Messi. To właśnie perspektywa ponownej wspólnej gry dwóch legend Barcelony miała skusić Iniestę do przenosin za ocean. Tak się jednak nie stało.

ZOBACZ TAKŻE: Hitowy transfer PSG stał się faktem!

Były reprezentant Hiszpanii całą karierę klubową w Europie spędził w barwach "Dumy Katalonii", z którą wygrał wszystko, co było możliwe do wygrania. Przez wiele lat tworzył kapitalny duet środkowych pomocników z Xavim - również w kadrze narodowej, z którą dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo Europy oraz triumf na mundialu w RPA.