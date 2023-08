Karty zostały odkryte. Trzy polskie zespoły poznały rywalki w Pucharze Europy

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp., VBW Arka Gdynia oraz debiutujące na międzynarodowej arenie MB Zagłębie Sosnowiec poznały rywalki w fazie grupowej Pucharu Europy koszykarek 2023/24. Do najtrudniejszej grupy trafiło Zagłębie, które zmierzy się m.in. z byłym euroligowcem Lattes Montpellier.

Po raz pierwszy nie będzie podziału na dwie konferencje w PE ze względu na kryterium geograficzne. W rywalizacji na zapleczu Euroligi wystąpi 48 drużyn (obecnie pewnych udziału jest 45 (trzy trafią z eliminacji Euroligi). Losowanie grup odbyło się w Monachium.

Faza grupowa rozpocznie się 12 października. Zdobywca pucharu wywalczy prawo udziału w rozgrywkach Euroligi w kolejnym sezonie.

W minionych rozgrywkach do 1/8 finału PE dotarły Polski Cukier AZS UMCS Lublin oraz Enea Gorzów Wlkp. Mistrz kraju z Lublina w sezonie 2023/24 zadebiutuje w Eurolidze, a BC Polkowice zagra w kwalifikacjach do niej - jeśli nie pokona w dwumeczu Besiktasu Stambuł, trafi właśnie do PE i zagra w gr. A z francuskim Flammes Carolo Basket, hiszpańskim Cadi La Seu i czeskimi Żabinami Brno.

Grupy Pucharu Europy z polskimi zespołami:

B: PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp., Piestanske Cajki (Słowacja), Spar Girona (Hiszpania), T71 Diddeleng (Luksemburg)

D: MB Zagłębie Sosnowiec, Ramat Hasharon (Izrael), Lattes Montpellier (Francja), Lointek Gernika Bizkaia (Hiszpania)

L: VBW Arka Gdynia, Roche Vendee BC (Francja), BCF Elfic Fribourg (Szwajcaria), Emlak Konut SK (Turcja)

K.P, PAP