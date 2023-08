Włoch najlepszym młodzieżowcem na czas podczas kolarskich mistrzostw świata

Włoch Lorenzo Milesi wygrał jazdę indywidualną na czas młodzieżowców (do lat 23) w kolarskich mistrzostwach świata w Glasgow. Mateusz Gajdulewicz zajął 29. miejsce, a Kacper Gieryk był 39.

Milesi liczącą 36,2 km trasę pokonał 43.00,36, co daje przeciętną 50,5 km/h. O 11,27 s wyprzedził Belga Aleca Segaerta oraz o 50,79 s Australijczyka Hamisha McKenziego.

Gajdulewicz stracił do triumfatora 3.08,56, co wystarczyło do zajęcia 29. pozycji, a Gieryk - 3.46,30 i uplasował się 10 miejsc niżej. Sklasyfikowano 78 zawodników.

MC, PAP