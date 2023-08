Z Uniwersjady do kadry Grbicia. "Trener mnie obserwował i wie, że jestem gotowy"

Po powrocie z 31. Letniej Uniwersjady w Chengdu Mateusz Poręba dołączy do kadry Nikoli Grbicia, która przygotowuje się do nadchodzących mistrzostw Europy. - Jestem szczęśliwy, że trener mnie obserwował i wie, że jestem gotowy, by podjąć treningi z najlepszymi - powiedział środkowy akademickiej reprezentacji Polski.

Polacy znakomicie zaprezentowali się w Chengdu. Przegrali dopiero w finale z Włochami i zdobyli srebrny medal tej imprezy.

- Ten medal pokazuje, że wszystkie roczniki są dobrze szkolone i na każdym turnieju potrafią zagrać dobrą siatkówkę. Bardzo się cieszymy, że nasza ekipa zdobyła medal, nie tylko ta seniorska - powiedział Poręba.

ZOBACZ TAKŻE: Lublin zagra w PlusLidze pod nową nazwą. Historyczny moment

Środkowy nie będzie miał wiele czasu na odpoczynek, bo już niedługo dołączy do seniorskiej reprezentacji Nikoli Grbicia.

- Już w samolocie myślałem, jak to wszystko zorganizuję. Cieszę się, że wolnego nie będzie. Problemy zdrowotne pokrzyżowały mi plany, żeby uczestniczyć w treningach z chłopakami. Jestem szczęśliwy, że trener mnie obserwował i wie, że jestem gotowy, by podjąć treningi z najlepszymi - skomentował.

Siatkarz przyznał, że nie czuje żadnej presji, związanej z grą w reprezentacji Polski.

- Jesteśmy swobodni, bo polska siatkówka to potęga, a to bardzo nam ułatwia. To przeciwnicy wychodzą na boisko i wiedzą, że z Polakami będzie ciężko. To też udowodniliśmy na Uniwersjadzie. Włosi zagrali rewelacyjną siatkówkę, podobnie jak na seniorskich mistrzostwach świata. Dla nas srebro to nie przegrana, ale wygrana - zakończył.

Kolejną imprezą, w której weźmie udział reprezentacja Polski, będą mistrzostwa Europy. Zmagania grupowe rozpoczną 31 sierpnia w Macedonii Północnej. Rywalami Biało-Czerwonych będą gospodarze oraz Czarnogóra, Holandia, Czechy i Dania.