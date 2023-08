Lublin zagra w PlusLidze pod nową nazwą. "Historyczny moment"

"To dla klubu obchodzącego właśnie swoje dziesięciolecie jest historycznym momentem. Wsparcie bowiem kopalni Bogdanka, firmy, która święci triumfy w swojej branży, zapewnia klubowi ogromną stabilność. Dla nas stanowi to inspirację do rozwoju i dążeniu do ambitnych celów. Jesteśmy gotowi do podjęcia nowych wyzwań" - powiedział Maciej Krzaczek, wiceprezes już Bogdanki LUK Lublin.

"Wspieramy lubelskie drużyny, bo po prostu warto. Nasza firma jest filarem gospodarczym regionu i dlatego spełniamy też misję społeczną. Nasze lubelskie DNA, które mamy w swojej nazwie jest mocno wpisane w działalność firmy. Nasze bogactwo czerpie z pokładów nie tylko talentów tutejszej ludności, ale też z pokładów, które mamy tysiąc metrów pod ziemią. Chcemy się podzielić z regionem zyskiem, żeby chwała naszej kopalni i województwa wpisywała się także w sukcesy sportowe na parkietach PlusLigi" - podkreślił Kasjan Wyligała, prezes zarządu Bogdanki.

Kopalniana spółka jest w trakcie procesu zmian własnościowych, bo staje się spółką Skarbu Państwa. Jest jednym z głównych sponsorów kultury i sportu na Lubelszczyźnie. M.in. przejmuje akcje piłkarskiej drużyny Górnik Łęczna i wspiera też pierwszoligowe kluby siatkarzy Avii Świdnik i Arki Chełm.

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin przygotowania do nowego sezonu rozpoczną w czwartek. Drużyna pod nową nazwą oficjalnie zadebiutuje 17 sierpnia podczas turnieju Grand Prix PLS w Gdańsku oraz podczas Bogdanka Cup im. Tomasza Wójtowicza w Lublinie.

CM, PAP