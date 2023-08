Zwycięstwo w deblu, porażka w singlu. Zmienne szczęście polskich tenisistek

- Belgijka była dzisiaj ode mnie zdecydowanie lepsza. Na pewno lepiej ode mnie serwowała, a mój serwis dzisiaj kompletnie nie działał. To było głównym problemem. Myślę, że samo zmęczenie mi w tym meczu nie przeszkodziło. Wiedziałam, jak ona gra, więc spodziewałam się, że forhend będzie jej najlepszym uderzeniem. Próbowałam, ale się nie udało, bo popełniałam za dużo błędów – powiedziała Chwalińska.

ZOBACZ TAKŻE: Magda Linette wyeliminowana w drugiej rundzie debla w Montrealu

W ćwierćfinale Chwalińska wygrała z Martyną Kubką 7:6 (11-9), 6:4, a wcześniej wyeliminowała w Kozerkach Czeszkę Annę Siskovą i Niemkę Jule Niemeier.

- Jestem zadowolona z tego występu, bo zagrałam tutaj kilka meczów i byłam w półfinale. Wiadomo, że zwycięstwa budują, a odniosłam tutaj trzy. Mam nadzieję, że będę to kontynuować. W przyszłym tygodniu zagram w turnieju ITF we Wrocławiu, a potem planuję intensywne treningi przed kolejnymi startami. To świeża bardzo sprawa, ale rozpoczęłam współpracę z Jolą Rysin, trenerką przygotowania motorycznego – dodała tenisistka.

W drugim półfinale Ukrainka Dajana Jastremska pokonała Turczynkę Zeynep Sonmez 7:6 (7-2), 6:4. Finał z udziałem Jastremskiej i Minnen odbędzie się w sobotę o godz. 15.00.

RI, PAP