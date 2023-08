Polski klub szuka siatkarza w mediach społecznościowych! Sprawdź, jakie są wymagania

AZS AGH Kraków od sezonu 2013/14 występuje w rozgrywkach pierwszej ligi siatkarzy. W poprzednim sezonie drużyna zajęła szóste miejsce. Atakujący Bartosz Gomułka został uznany MVP Tauron 1. Ligi. Jak się okazało, klub szuka następcy na tę pozycję.

Zobacz także: Królowie zagrywki! Najwięksi siatkarscy bombardierzy w historii PlusLigi

"Masz doświadczenie w grze na pozycji atakującego na poziomie co najmniej 2. ligi? Posiadasz zdaną maturę? Chcesz dołączyć do grona Akademików i szkolić się pod okiem doświadczonego trenera, by tak jak Karol Borkowski, Bartosz Gomułka i wielu innych zawodników naszego klubu zdobyć szansę na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej? Zgłoś się do nas! (...) Być może czekamy właśnie na Ciebie!" – napisał krakowski klub w mediach społecznościowych.





Działacze klubu oczekują na CV siatkarzy, a trening dla wybranych ma się odbyć w następnym tygodniu. Ogłoszenie z pewnością jest okazją do pokazania swych umiejętności, szczególnie dla zawodników, którzy występowali dotychczas jedynie na trzecim poziomie rozgrywkowym. Kto otrzyma szansę gry na zapleczu PlusLigi?

RM, Polsat Sport