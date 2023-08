Panthers Wrocław przegrali z liderem. O awansie może zadecydować mecz z Berlin Thunder

Wrocławianie do przerwy przegrywali 3:7, jednak zdołali odrobić straty, a nawet objąć prowadzenie już po trzeciej części spotkania. Ta zakończyła się rezultatem 10:7.

Szczęścia zabrakło natomiast w końcówce. Panthers ulegli swoim rywalom z Austrii minimalnie - 16:20.

Vikings pozostają tym samym niepokonani, podczas gdy "Pantery" zajmują drugą pozycję i o awans do fazy play-off będą walczyć w kolejnej serii European League of Football z trzecim w tabeli Berlin Thunder.

To Niemcy będą gościć ekipę z Wrocławia, zatem może to stworzyć dodatkową przewagę dla drużyny Panthers. Zwycięzca tego starcia przybliży się do fazy play-off, bowiem oba zespoły mają aktualnie identyczny bilans meczów.

W ostatniej kolejce sezonu wrocławianie pojadą z kolei na Węgry, by zmierzyć się z ostatnim w tabeli Fehervar Enthroners.

