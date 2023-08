Wydarzeniem wieczoru będzie starcie dwóch zawodników z najlepszej dziesiątki rankingu UFC w kategorii półśredniej. Numer 10. zestawienia - Brazylijczyk Vicente Luque (MMA 21-9-1, 11 KO, 8 SUB) - stoczy swój dwudziesty pojedynek dla organizacji UFC (14-5). Rywalem "Silent Assasina" będzie inny reprezentant "Kraju Kawy" - Rafael Dos Anjos (MMA 32-14, 5 KO, 11 SUB) - dla którego będzie to 34 walka dla największej organizacji na świecie. Dos Anjos aktualnie zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu kategorii półśredniej, więc ewentualne zwycięstwo Luque wywinduje go do ścisłej czołówki zestawienia.

Drugą najważniejszą walką wieczoru będzie pojedynek w kategorii piórkowej. Cub Swanson (MMA 28-13, 12 KO, 5 SUB) skrzyżuje rękawice z Kanadyjczykiem Hakeemem Dawodu (MMA 13-3-1, 7 KO), dla którego będzie to jubileuszowa, dziesiąta walka w oktagonie UFC.

Na karcie walk zobaczymy również starcie dwóch rankingowych zawodników kategorii półciężkiej - Khalila Rountree i Chrisa Daukausa.

Karta główna:



Vicente Luque (21-9-1) vs. Rafael dos Anjos (32-14)

Cub Swanson (28-13) vs. Hakeem Dawodu (13-3-1)

Khalil Rountree (11-5) vs. Chris Daukaus (12-6)

Polyana Viana (13-5) vs. Iasmin Lucindo (14-5)

Tafon Nchukwi (6-3) vs. AJ Dobson (6-2)

Josh Fremd (10-4) vs. Jamie Pickett (13-9)

Transmisja gali UFC Vegas 78: Vicente Luque - Rafael Dos Anjos w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport News i na Polsat Box Go. Początek o godz. 1:00.