Wszystkie mecze Mistrzostw Europy siatkarek od 15 sierpnia tylko w kanałach Polsat Sport

Już we wtorek 15 sierpnia ruszają Mistrzostwa Europy siatkarek. Gospodarzami turnieju są cztery kraje, a o tytuł powalczą 24 reprezentacje. W gronie tym znalazły się Polki, które kilka tygodni temu wywalczyły brązowe medale Ligi Narodów. Oficjalnym polskim nadawcą Mistrzostw Europy siatkarek jest Telewizja Polsat. Wszystkie mecze turnieju pokażą kanały sportowe Polsatu, dostępne online i na urządzeniach mobilnych dzięki serwisowi Polsat Box Go.

Mistrzostwa Europy siatkarek to dla reprezentacji ze Starego Kontynentu docelowa impreza tego roku. Przez cały czerwiec i połowę lipca zespoły, które zakwalifikowały się na EuroVolley, wykuwały formę w Lidze Narodów. W rozgrywkach tych imponowały Biało-Czerwone, które nie tylko wygrały fazę interkontynentalną, ale także zdobyły brązowe medale w turnieju finałowym. Tym samym ćwierćfinalistki ubiegłorocznego mundialu jeszcze bardziej rozbudziły apetyty kibiców, liczących na ich udany występ w czempionacie Starego Kontynentu.

20 dni, 4 kraje, 24 reprezentacje i 76 meczów

Gospodarzami tegorocznych Mistrzostw Europy siatkarek są Belgia, Włochy, Estonia i Niemcy. W turnieju udział wezmą 24 reprezentacje, podzielone na 4 grupy, po 6 zespołów każda. Faza grupowa potrwa od 15 do 24 sierpnia. Mecze 1/8 finału zaplanowane są na 26-28 sierpnia, a ćwierćfinały na 29-30 sierpnia. Półfinały zostaną rozegrane 1 września, a mecze medalowe 3 września. Polska trafiła do grupy A, która rywalizować będzie w Gandawie. Biało-Czerwone zmierzą się kolejno ze Słowenią (18.08), Węgrami (20.08), Serbią (21.08), Belgią (22.08) oraz Ukrainą (24.08). Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze zespoły z każdej grupy. Tytułu sprzed dwóch lat bronią Włoszki. Tegoroczne Mistrzostwa Europy siatkarek to już 33. edycja tego turnieju. Tylko raz Biało-Czerwonych zabrakło w stawce drużyn walczących o mistrzostwo Starego Kontynentu. Dorobek Polek w tej imprezie to dwa złote, cztery srebrne i pięć brązowych medali. Po najcenniejsze krążki Biało-Czerwone sięgały w latach 2003 i 2005 za kadencji legendarnego selekcjonera – Andrzeja Niemczyka. Te dwa złote medale powszechnie uważane są za początek trwającej po dziś dzień passy sukcesów polskiej siatkówki. To również pierwsze siatkarskie zdobycze medalowe, transmitowane przez Telewizję Polsat. Za sprawą tamtych sukcesów drużyna trenera Niemczyka doczekała się przydomka „Złotka”. Po raz ostatni nasze siatkarki stanęły na podium EuroVolleya w 2009 roku, w trakcie turnieju organizowanego w Polsce.

Mistrzowska oprawa Mistrzostw Europy w kanałach sportowych Polsatu

Tylko kanały sportowe Polsatu pokażą wszystkie mecze Mistrzostw Europy siatkarek. W Belgii Polkom towarzyszyć będą komentatorzy Marek Magiera i Joanna Kaczor-Bednarska, która stanowiła ważne ogniwo drużyny, jaka 14 lat temu wywalczyła w Łodzi brąz EuroVolleya. Komentatorów Polsatu wspierać będzie reporterka Bożena Pieczko. W ultranowoczesnym studiu Polsatu Sport pracować będą z kolei m.in. Jerzy Mielewski, Marta Ćwiertniewicz, trener Jakub Bednaruk oraz byłe reprezentantki - Dorota Świeniewicz i Joanna Mirek.