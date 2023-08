Kulturysta zabił byłą żonę na oczach córeczki. Wszystko transmitował w sieci

Uzbrojony w pistolet Sulejmanović udał się do domu byłej żony Nizamy Hecimović i zamordował ją na oczach ich małego dziecka. Według ustaleń mediów, nie był to impuls, a dokładnie zaplanowane działanie. Co więcej, 35-latek prowadził w tym czasie transmisję na żywo na Instagramie.

- Ostrzegałem wszystkich, że do tego dojdzie. Ukrywała moje dziecko przez osiem dni - rzucił w stronę 12 tysięcy widzów, którzy śledzili jego transmisję.

Po zabiciu byłej żony wyszedł z domu i oddał strzał, a następnie zaczął uciekać. W tym czasie zabił kolejne 2 osoby oraz ranił 3 przechodniów. Gdy policja wpadła na jego ślad i zaczęła zacieśniać obławę, zdesperowany morderca popełnił samobójstwo.

"Napastnik zranił trzy dodatkowe osoby zanim popełnił samobójstwo i nim został zatrzymany" - napisano w oświadczeniu policji.

Nermin Sulejmanović był znanym w Bośni i Hercegowinie kulturystą. Lokalne media informowały wcześniej o jego związkach z mafią narkotykową, a mężczyzna miał w swoich aktach wyroki za akty przemocy, bójki i udział w handlu narkotykami. Po jego zbrodni przez kraj przelała się fala krytyki odnośnie podejścia rządzących do walki z przemocą i surowszych kar dla sprawców zbrodni, o takim podłożu. Głos zabrał nawet premier Nermin Niksić.

- Brak mi słów, by opisać to, co się wydarzyło. Morderca odebrał sobie życie, ale nikt nie zwróci życia ofiarom - powiedział.

