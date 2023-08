14 sierpnia drużyna Projektu Warszawa rozpoczęła przygotowania do nadchodzących rozgrywek PlusLigi i CEV Challenge Cup. Stołeczny zespół w godzinach porannych stawił się na badaniach medycznych w Centrum Medycznym Gamma, a po południu odbył pierwszą sesję treningową na siłowni w Arenie Ursynów. W najbliższych dniach zawodników czekają treningi siatkówki plażowej przed PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki 2023.



- Jak forma? Moja świetnie jak widać. Wypoczęliśmy, a chłopaki widać również są w dobrych humorach i teraz czeka nas ciężka praca. W okresie wolnym od regularnego sezonu zawodnicy mieli rozpisane dwie siłownie w tygodniu, które każdy mógł wykonywać w swoim miejscu zamieszkania, a do tego każdy grał w siatkówkę plażową we własnym zakresie. Trenowali dobrze i sprawdzimy ich formę przez najbliższe kilka dni, ale jedziemy do Gdańska po zwycięstwo i zobaczymy co nam dana forma przyniesie - powiedział trener Projektu Warszawa, Piotr Graban.



Treningi w Warszawie rozpoczęli Jakub Kowalczyk, Maciej Stępień, Jan Firlej, Andrzej Wrona, Artur Szalpuk, Igor Grobelny, Jędrzej Gruszczyński, Damian Wojtaszek oraz Karol Borkowski. Do drużyny na późniejszym etapie przygotowań dołączą przechodzący proces rekonwalescencji po kontuzji Piotr Nowakowski, a także reprezentanci kadr narodowych: Bartłomiej Bołądź (Polska), Kevin Tillie (Francja), Linus Weber (Niemcy), Srećko Lisinac (Serbia) oraz Jurij Semeniuk (Ukraina).



Pierwszym wyzwaniem Projektu Warszawa w tym sezonie będzie PreZero Grand Prix PLS 2023 rozgrywane w Gdańsku. Warszawski zespół zmierzy się w grupie D z Aluron CMC Wartą Zawiercie, GKS-em Katowice i Barkomem Każany Lwów. Z grupy awansują dwa najlepsze zespoły po trzech rozegranych kolejkach.



Mecze Projektu Warszawa w fazie grupowej PreZero Grand Prix PLS 2023:



17 sierpnia: Projekt Warszawa – GKS Katowice, godz. 17:45

18 sierpnia: Aluron CMC Warta Zawiercie – Projekt Warszawa, godz. 15:15

19 sierpnia: Projekt Warszawa – Barkom Każany Lwów, godz. 11:30

Informacja Prasowa