Stadion w Sosnowcu gotowy na mecze Rakowa Częstochowa

Stadion - wraz z lodowiskiem i halą - jest częścią miejskiego kompleksu ArcelorMittal Park. Został oddany do użytku w lutym. Ma pojemność 11 600 miejsc. Na co dzień rywali podejmują tam piłkarze pierwszoligowego Zagłębia.

Raków w poprzednich trzech rundach kwalifikacji LM grał na własnym obiekcie, teraz przeniesie się do Sosnowca, gdyż stadion w Częstochowie nie spełnia wymogów UEFA.

- UEFA traktuje pod względem oprawy 4. rundę tak, jak fazę grupową. Będzie więc koło na środku boiska z logo LM, hymn, flagi, itp. My wynajmujemy obiekt Rakowowi, promocja wydarzenia leży po stronie klubu - przekazał Grzyb.

Jak zaznaczył, przedstawiciele europejskiej federacji lustrowali niedawno stadion pod kątem wtorkowego spotkania.

- Zrobili zdjęcia, przygotowali całą dokumentację, sprawdzali m.in. pojemność trybun, podłączenia do prądu, miejsca rozwieszania flag, rozłożenia reklam, itd. – tłumaczył.

Jego zdaniem mecz z Rakowa z mistrzem Danii można traktować jako swego rodzaju test nowej areny.

- Z drugiej strony, poza spotkaniami Zagłębia, grała tu przecież reprezentacja Polski do lat 20, mieliśmy już więc styczność z innym rodzajem wydarzenia piłkarskiego. My jesteśmy gotowi i otwarci na wszelkie propozycje. Wszystko jest nowe, świeże - dodał Grzyb.

Zespół trenera Dawida Szwargi rewanż rozegra 30 sierpnia w Kopenhadze.

Zwycięzca dwumeczu znajdzie się wśród 32 uczestników fazy grupowej Champions League. Mistrz Polski po raz ostatni grał w zasadniczej części LM w sezonie 2016/17, a łącznie przedstawiciele ekstraklasy awansowali trzykrotnie (dwa razy Legia Warszawa i raz Widzew Łódź) na 31 podejść.

W przypadku niepowodzenia Raków wystąpi w fazie grupowej Ligi Europy, także goszcząc rywali w Sosnowcu.

Działacze częstochowskiego klubu trzyletnią umowę na korzystanie przez drużynę z sosnowieckiego stadionu podpisali na początku lipca. Obejmuje ona nie tylko starcia w europejskich pucharach, ale i niektóre w ekstraklasie.

Po zdobyciu przez Raków pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wsparcie przebudowy stadionu w Częstochowie, aby był dostosowany do standardów europejskich. Rząd ma na to przeznaczyć co najmniej 40 milionów złotych.

Klub od dawna zmaga się z kłopotami infrastrukturalnymi - obecny obiekt nie tylko nie spełnia wymogów UEFA, jeśli chodzi o udział w dalszych fazach rywalizacji o europejskie puchary, ale i jest jednym z najmniejszych w ekstraklasie.

MC, PAP