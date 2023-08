Dreszczowiec w Wiedniu! Osiem goli i awans Legii

Na początku spotkania nie oglądaliśmy dogodnych sytuacji podbramkowych po obu stronach. Dopiero w 22. minucie Legia wyprowadziła odważniejszy atak. Lewą stroną boiska popędził Marc Gual, lecz żaden z jego kolegów nie przeciął jego zagrania w pole karne. 10 minut później niebezpiecznie zza pola karnego uderzał Josue. Na tablicy wyników wciąż jednak utrzymywał się bezbramkowy remis.

ZOBACZ TAKŻE: Zwycięstwo Pogoni Szczecin na pożegnanie z europejskimi pucharami

W końcu nadeszła 39. minuta. Przed linią "szesnastki" znalazł się Juergen Elitim. Kolumbijczyk oddał mocny strzał z półwoleja, którym pokonał Christiana Fruchtla. Trzy minuty później mogło być 1:1. Przy strzale głową Jamesa Hollanda Legię uratowała poprzeczka. W końcówce pierwszej połowy mecz wyraźnie się otworzył. W 44. minucie gry o krok od trafienia był Paweł Wszołek. Skrzydłowy wicemistrza Polski miał dużo miejsca w polu karnym, lecz uderzył zdecydowanie za mocno i przeniósł futbolówkę nad bramką.

Piłkarze z Warszawy dopięli swego w doliczonym czasie do pierwszej połowy. W pole karne zacentrował Bartosz Slisz. Dośrodkowanie zamknął Gual. Hiszpan dał Legii prowadzenie 2:0 w meczu i 3:2 w całym dwumeczu.

Kilkadziesiąt sekund po zmianie stron zespół trenera Runjaicia miał znakomitą szansę na podwyższenie prowadzenia. Po centrze Wszołka główkował Patryk Kun. Piłka przeszła po rękach bramkarza Austrii, uderzyła w poprzeczkę i wyszła na rzut rożny. Ostatecznie Legia zdobyła trzecią bramkę w 59. minucie gry.

"Legioniści" wyprowadzili zabójczy kontratak. Seria szybkich podań zakończyła się zagraniem Guala do Tomasa Pekharta. Czech z bliskiej odległości pokonał Fruchtla. Warto podkreślić, że w tym przypadku akcja bramkowa była wyjątkowej urody. 10 minut później padło trafienie kontaktowe dla Austrii. Dominik Fitz popędził lewym skrzydłem, a następnie zagrał do Andreasa Grubera. 28-latek oddał strzał idealnie w okienko bramki Kacpra Tobiasza.

Ta bramka pozwoliła uwierzyć wiedeńczykom w to, że mogą doprowadzić choćby do dogrywki. Stopniowo zaczęli stwarzać sobie coraz groźniejsze sytuacje do strzelenia gola. W 80. minucie domagali się "jedenastki", po tym jak Tobiasz w polu karnym spowodował upadek jednego z graczy Austrii. Trzy minuty później gospodarze doprowadzili do wyrównania w dwumeczu. Defensorzy Legii ewidentnie zaspali przy dośrodkowaniu Fritza, które ponownie wykończył Gruber.

Kiedy wydawało się, że w Wiedniu obejrzymy dogrywkę, Legia wyprowadziła decydujący atak. Josue zagrał na prawe skrzydło, gdzie znalazł się Paweł Wszołek. Ten posłał futbolówkę na przedpole. Tam spod opieki obrońcy uwolnił się wprowadzony z ławki Maciej Rosołek, który precyzyjnym strzałem dał Legii prowadzenie w dwumeczu. Chwilę później stało się jasne, że Austria dokończy mecz w "dziesiątkę". Czerwoną kartką za niesportowe zachowanie ukarany został Aleksandar Jukić.

Grająca w osłabieniu Austria postawiła w doliczonym czasie gry wszystko na jedną kartę. Przyniosło to skutek. W 96. minucie na wagę remisu w dwumeczu zdobył Reinhold Ranftl. Wtedy sytuacja znacząco się zmieniła i wydawało się, że obejrzymy dogrywkę. W 10. minucie doliczonego czasu Legia przeprowadziła ostatni atak, który wykończył rezerwowy Ernest Muci. Austria desperacko próbowała ponownie doprowadzić do dogrywki, lecz zabrakło czasu. Legia wygrała dwumecz i awansowała do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji, w której zmierzy się z duńskim FC Midtjylland.

Austria Wiedeń - Legia Warszawa 3:5 (0:2)

Bramki: Gruber 69, 83, Ranftl 90+6 - Elitim 39, Gual 45, Pekhart 58, Rosołek 87, Muci 90+10

Austria Wiedeń: Christian Fruechtl - Reinhold Ranftl, Johannes Handl, Marvin Martins, Lucas Galvao - Marvin Potzmann (6. Manuel Polster), James Holland (62. Aleksandar Jukic), Matthias Braunoder (62. Manfred Fischer) - Andreas Gruber, Dominik Fitz, Muharem Huskovic (82. Alexander Schmidt)

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Artur Jędrzejczyk, Rafał Augustyniak, Yuri Ribeiro - Paweł Wszołek, Bartosz Slisz, Juergen Elitim (74. Jurgen Celhaka), Patryk Kun (90+4. Lindsay Rose) - Josue (90+4. Ernest Muci), Tomas Pekhart, Marc Gual (61. Maciej Rosołek)

Żółte kartki: Gruber, Martins, Fischer - Elitim, Jędrzejczyk, Slisz, Josue, Muci

Czerwona kartka: Jukic (89, za faul)

Pierwszy mecz: 2:1. Awans: Legia Warszawa.

mtu, Polsat Sport