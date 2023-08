Legenda nie ma wątpliwości. "Wyjazd Semeniuka do Włoch to nie był trafiony wybór"

Jak skomponować kadrę reprezentacji Polski na mistrzostwa Europy powinien trener Nikola Grbić? Zdecydować się na wariant z pięcioma przyjmującymi czy może pozostać przy klasyce?

- Tak jak było to powiedziane wielokrotnie - mamy klęskę urodzaju. Ale to nie nasz problem, to problem trenera Grbicia. Myślę, że trzeba być blisko zespołu, żeby poznać charaktery osób i ludzi, którzy się na daną pozycję nadają. Jak wypadali w poszczególnych turniejach, jak się w nich sprawdzali. Wiadomo, że nie da się wygrać wszystkiego. Są okresy lepszej i gorszej gry, przygotowań do głównej imprezy. Spadek formy bywa spowodowany treningami, przygotowującymi do następnego turnieju. Także myślę, że trudno jest weryfikować, co myśli Nikola Grbić. Trzeba być na bieżąco i na co dzień z tym zespołem - powiedział Skorek.

W dalszej części rozmowy głównym tematem było poszukiwanie formy przez Kamila Semeniuka. Skorek nie ukrywa, że przeprowadzka do Włoch nie wpłynęła pozytywnie na reprezentanta Polski.

- Wyjazd Kamila Semeniuka do Włoch był nieudany. Liczyło się na to, że wyjazd do Włoch spowoduje postęp u tego zawodnika. No niestety okazało się, że to nie był wybór trafiony. Myślę, że decyduje tutaj również sprawa pobytu za granicą. Są inne warunki, inne środowisko i tam trzeba umieć się znaleźć w tym wszystkim. Widać, że Kamil sobie z tym nie poradził. Nikola Grbić pracuje bardzo mocno nad tym. Zabiera Semeniuka na wszystkie imprezy, daje mu możliwość. Czasami widzimy, że dany zawodnik powinien być zmieniony. W przypadku Kamila trener zachowuje jednak zimną krew i daje mu duży kredyt zaufania. Myślę, że to bardzo dobrze. Trener daje zawodnikowi wiarę - zauważył legendarny zawodnik, którego koledzy z szatni zwykli nazywać "Szablą".

- Z drugiej strony przy takich układach bardzo ważna jest postawa zespołu. Zawodnicy, którzy są w tym zespole też muszą w to uwierzyć i pomóc Semeniukowi w trudnych sytuacjach - dodał Skorek.

Czy Semeniuk będzie ważnym elementem reprezentacji na zbliżających się mistrzostwach Europy? Początek turnieju już dwudziestego ósmego sierpnia.