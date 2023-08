Piłkarz Rakowa Częstochowa nie ma wątpliwości. Chodzi o awans do Ligi Mistrzów

- To, co już zrobiliśmy, to bardzo dużo. Każdy jest jednak głodny Ligi Mistrzów, każdy walczy o marzenia - zapowiedział Fabian Piasecki, napastnik Rakowa Częstochowa, przed decydującym dwumeczem w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Piasecki to były piłkarz Zagłębia Sosnowiec. Właśnie na stadionie tego klubu zawodnicy Rakowa zagrają w pierwszym meczu przeciwko Kopenhadze.

- Mam nadzieję, że powietrze się zgadza! Jeśli chodzi o klimat, nic się nie zmieniło. Cieszę się, że zagramy na nowym stadionie Zagłębia - przyznał.



Raków jest już pewny gry w fazie grupowej Ligi Europy. Piasecki dodał, że każdy w klubie marzy o tym, żeby ekipa z Częstochowy ostatecznie awansowała do Champions League.

- To, co już zrobiliśmy, to bardzo dużo. Każdy jest jednak głodny Ligi Mistrzów, każdy walczy o marzenia. Pierwszy dreszczyk emocji przyjdzie, gdy zabrzmi hymn tych rozgrywek - zdradził.

Jaki pomysł na ten mecz mają piłkarze Rakowa?

- Na pewno będziemy chcieli zagrać swoją piłkę - to, co umiemy najlepiej. Mamy nadzieję, że to przyniesie nam to bramkę lub dwie, a także że zagramy na zero z tyłu - zapowiedział.

W poprzednich fazach eliminacji Raków mierzył się z drużynami z Azerbejdżanu czy Cypru. Podczas meczów wyjazdowych podopieczni Dawida Szwargi musieli zmierzyć się zarówno z rywalami, jak i potężnymi upałami.

- Nasz klimat będzie nam sprzyjał. Nie będzie takiej pogody, jak w Azerbejdżanie czy na Cyprze. Będzie to dla nas łatwiejszy mecz pod kątem fizycznym. Jesteśmy wszyscy zregenerowani i gotowi. Każdy jest gotowy, żeby dać z siebie maksa - zakończył napastnik.

We wtorek 22 sierpnia Raków Częstochowa zagra z FC Kopenhaga, a rewanż z mistrzem Danii odbędzie się 30 sierpnia. Wynik tego dwumeczu zdecyduje o awansie do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA, a oba spotkania pokażą sportowe kanały Telewizji Polsat.

BS, Polsat Sport