Piłkarze Rakowa Częstochowa muszą wyeliminować już tylko jednego rywala, żeby awansować do Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 4. rundy kwalifikacji zagrają we wtorek w Sosnowcu z FC Kopenhaga. Łącznie tego dnia i w środę odbędzie się sześć spotkań ostatniej fazy. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Zespół Dawida Szwargi jest o krok od awansu do elitarnych rozgrywek, czego do tej pory dokonały tylko dwa polskie kluby - Legia Warszawa (1995, 2016) i Widzew Łódź (1996).

Drużyna z Częstochowy wyeliminowała dotychczas Florę Tallin, Karabach Agdam, a w poprzedni wtorek Aris Limassol, wygrywając na Cyprze 1:0 (wcześniej u siebie 2:1).

Ostatnią przeszkodą będzie FC Kopenhaga, którego bramkarzem jest zbierający tam dobre recenzje Kamil Grabara.

Raków w poprzednich rundach kwalifikacji LM grał u siebie, ale teraz przeniesie się do Sosnowca, ponieważ obiekt w Częstochowie nie spełnia wymogów UEFA.

Sosnowiecki stadion - wraz z lodowiskiem i halą - jest częścią miejskiego kompleksu ArcelorMittal Park. Został oddany do użytku w lutym. Ma pojemność 11 600 miejsc. Na co dzień rywali podejmują tam piłkarze pierwszoligowego Zagłębia.

Teoretycznie delikatnym faworytem rywalizacji jest duński zespół, ale na pewno Raków nie stoi na straconej pozycji. Piłkarze z Kopenhagi awans do 4. rundy wywalczyli dopiero w rzutach karnych, po dwóch remisach ze Spartą Praga (0:0 u siebie i 3:3 po dogr. na wyjeździe).

Raków przystąpi do meczu w bardzo dobrych nastrojach - w sobotę pokonał w Częstochowie w 5. kolejce ekstraklasy 2:0 Stal Mielec, która w poprzednim sezonie sprawiła mu sporo problemów.

"Kończąc ten mecz od razu zaczynamy przygotowania do spotkania z FC Kopenhaga. W niedzielę regeneracja na własnym obiekcie, a w poniedziałek wyjazd do Sosnowca, gdzie zostaniemy już do meczu z mistrzami Danii" - powiedział po zwycięstwie nad Stalą trener Szwarga.

Sędzią głównym wtorkowych zawodów będzie 39-letni Bośniak Irfan Peljto, który prowadził już wiele meczów w europejskich pucharach.

Początek wszystkich wtorkowych i środowych spotkań 4. rundy eliminacji LM o godz. 21.00. Zgodnie z tradycją, przed ich rozpoczęciem drużyny i kibice usłyszą hymn Ligi Mistrzów. UEFA pod względem oprawy traktuje ostatnią rundę (zwaną play off) jak rozgrywki fazy grupowej.

We wtorek, oprócz meczu w Sosnowcu, mistrz Belgii Royal Antwerp zmierzy się z AEK Ateny Damiana Szymańskiego, a Rangers FC z PSV Eindhoven.

Natomiast w środę Maccabi Hajfa podejmie Young Boys Berno, norweski Molde FK zagra z Galatasaray Stambuł, a SC Braga z Panathinaikosem Ateny.

Najmniej czasu na przygotowania miał AEK Ateny. Grecki zespół dopiero w sobotni wieczór wywalczył awans do 4. rundy, po remisie u siebie 2:2 z Dinamem Zagrzeb (wcześniej wygrał w Chorwacji 2:1). Opóźnienie w tej rywalizacji wynikało z faktu, że przy okazji pierwszego spotkania doszło do starć między fanami obu zespołów, w wyniku których zginęła jedna osoba.

Rewanże zaplanowano na 29-30 sierpnia, Raków zagra wówczas w drugim z tych terminów.

Zwycięzcy dwumeczów awansują do fazy grupowej 32-zespołowej Ligi Mistrzów, natomiast przegrani wystąpią w grupach Ligi Europy, drugich pod względem prestiżu i nagród finansowych rozgrywek klubowych UEFA.

Za dotarcie do ostatniej rundy kwalifikacji Champions League na konto Rakowa wpłynie co najmniej 5,5 mln euro z tytułu premii UEFA. W przypadku awansu do fazy grupowej najbardziej prestiżowego z pucharów - co najmniej 15,5 mln.

Program 4. rundy eliminacji Ligi Mistrzów (wszystkie o godz. 21.00):

22 sierpnia, wtorek

Raków Częstochowa - FC Kopenhaga

Royal Antwerp - AEK Ateny

Rangers FC - PSV Eindhoven

23 sierpnia, środa

Maccabi Hajfa - Young Boys Berno

Molde FK - Galatasaray Stambuł

SC Braga - Panathinaikos Ateny

Rewanże - 29/30 sierpnia

