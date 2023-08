Kolejne federacje przystąpiły do World Boxing

Federacje Argentyny, Brazylii, Hondurasu, Kanady, Niemiec i Szwecji zgłosiły akces do World Boxing, nowej światowej organizacji w tej dyscyplinie sportu, która zabiega o uznanie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Działająca obecnie w boksie amatorskim IBA pozostaje w sporze z olimpijską centralą.

Po wstąpieniu wspomnianych narodowych związków do World Boxing liczy ona dwanaście członków. Dołączyły one do związków Australii, Anglii, Holandii, Nowej Zelandii, USA i W. Brytanii.

Wszystko wskazuje na to, że decyzja o uznaniu World Boxing za jedyną organizację boksu amatorskiego zapadnie na sesji MKOl, która odbędzie się w październiku w indyjskim Mumbaju.

"Naszym działaniem jest zapewnić pozostanie boksu w programie igrzysk olimpijskich, a jedyną argumentacją jest rozpocząć działalności z nową organizacją" - powiedział dyrektor sportowy Niemieckiego Związku Bokserskiego (DBV) Michael Mueller.

International Boxing Association została zawieszona przez MKOl w 2019 roku. Od kilku lat trwa spór miedzy MKOl i rządzącą dotychczas pięściarstwem amatorkim IBA na tle spraw związanych z zarządzaniem finansami, sędziowaniem i kwestiami etycznymi.

Napięte stosunki na linii MKOl a IBA pogorszyły się jeszcze bardziej po zaatakowaniu Ukrainy przez Rosję w lutym 2022 roku.

IBA to organizacja powołana w miejsce federacji boksu amatorskiego (AIBA). Na jej czele stoi Rosjanin Umar Kremlow, a największym sponsorem jest rosyjski koncern Gazprom.

MC, PAP