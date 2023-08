Al-Nassr to niezwykle ważny klub w najnowszej historii ligi saudyjskiej. To właśnie do tej ekipy na początku bieżącego roku dołączył Cristiano Ronaldo, co zapoczątkowało niespotykaną do tej pory ofensywę transferową. Latem na Półwysep Arabski przeniosły się dziesiątki kolejnych uznanych piłkarzy, znacząco podnosząc poziom i prestiż rozgrywek.

Samo Al-Nassr nie może jednak nazwać początku bieżącego sezonu udanym. Na start ekipa trenera Luisa Castro przegrała dwa spotkania. Przełamała się dopiero przeciwko Al-Fateh.

Al-Shabab jest jednak w jeszcze gorszej sytuacji. Zespół zanotował dwa remisy i jedną porażkę. Ma na koncie ledwie dwa punkty i znajduje się niebezpiecznie blisko strefy spadkowej.

Transmisja meczu Al-Nassr - Al-Shabab w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:55.

JŻ, Polsat Sport