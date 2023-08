Polak wygrał trzeci etap wyścigu Dookoła Bułgarii

Wyścig rozpoczął się w sobotę w Sofii jazdą indywidualną na czas na dystansie 1 km, którą Stosz ukończył na 5. miejscu. Następnego dnia kolarze mieli do pokonania etap podzielony na dwa odcinki. Pierwszy z Sofii do Pirdopu (70,2 km) wygrał Włoch Filippo Fortin (Maloja Pushbikers), a Stosz był trzeci. Po niespełna pięciogodzinnym odpoczynku uczestnicy przystąpili do drugiej części trasy, z Pridopu do Trojana (88,9 km). Triumfował Włoch Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan Development Team).

Zwycięzcą 2. etapu z Trojana do Kazanłyku (108,3 km) został w poniedziałek Mateusz Grabis (Voster ATS Team). Polakowi powiodła się ucieczka wspólnie z Schuranem, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

Dziesiątą lokatę po trzech etapach zajmuje Maciej Paterski (Voster) - 39 s straty.

Rywalizacja zakończy się w czwartek w Szumenie.