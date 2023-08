Orlen Superliga: Podsumowanie i skróty meczów 1. kolejki

W meczach 1. kolejki Orlen Superligi faworyci nie zawiedli. Fotel lidera zajęli mistrzowie Polski z Kielc, pewnie pokonując rewelację ubiegłych rozgrywek KGHM Chrobrego Głogów (44:24). Swoje mecze wygrały również m.in. Wisła Płock, Górnik Zabrze oraz MMTS Kwidzyn. Zapraszamy do obejrzenia skrótów spotkań 1. kolejki Orlen Superligi.

Na inaugurację sezonu 2023/2024 ORLEN Superligi, w jednym z ciekawiej zapowiadających się spotkań, mistrzowie Polski z Kielc pokonali KGHM Chrobrego Głogów (44:24). Żółto-biało-niebiescy udanie rozpoczęli drogę po 21. ligowy tytuł w historii Klubu, obejmując fotel lidera od pierwszej kolejki. Pierwszym oficjalnym spotkaniem żółto-biało-niebieskich w nowym sezonie było starcie z rewelacją ubiegłego sezonu ORLEN Superligi, drużyną KGHM Chrobry Głogów. Głogowianie poprzednie rozgrywki zakończyli na czwartym miejscu, dzięki czemu w obecnym sezonie zagrają w Lidze Europejskiej. Kielczanie – obrońcy tytułu Mistrzów Polski – 13 września rozpoczną zmagania w Lidze Mistrzów.

Nie zawiedli również wicemistrzowie Polski z Płocka. Nafciarze zagrali z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Mecz na terenie rywali zakończył się zgodnie z ich planem i zapisali na swoim koncie pierwszą wysoką wygraną, choć pierwsza połowa nie wskazywała na taki obrót spraw. Do 33. minuty zespół Michała Matyjasika starał się bowiem nawiązywać wyrównaną walkę i piotrkowskiej drużynie to się udawało. Dobrze między słupkami spisywał się Damian Chmurski, a gdyby gospodarze nie grali nerwowo w ataku i nie zgubili kilku piłek to ich strata mogła być jeszcze niższa. Później jednak piotrkowianie przestali wypełniać meczowe założenia. Popełniali seryjnie błędy, które bezlitośnie drużyna z Płocka wykorzystywała. Bramkę gości zamurował wręcz Mirko Alilović, z którego pokonaniem zawodnicy gospodarzy mieli ogromne problemy. Z minuty na minutę powiększała się przewaga przyjezdnych, którzy ostatecznie wygrali różnicą aż dziewiętnastu bramek. Wynik spotkania na 39:20 ustalił, równo z końcową syreną, Michał Daszek.

Święto piłki ręcznej zepsuli w Ostrowie Wielkopolskim szczypiorniści Górnika Zabrze, pokazując miejsce w szeregu zeszłosezonowemu beniaminkowi, i wygrywając 32:23. Jeszcze trzy tygodnie temu obie drużyny spotkały się podczas turnieju w Głogowie. Wtedy górą był zespół Arged Rebud KPR Ostrovia. W meczu o punkty Górnik nie dał większych szans Arged Rebud KPR Ostrovii, wygrywając 32:23. Emocje skończyły się przy wyniku 7:7 w piętnastej minucie. Już dziesięć minut przed końcem pierwszej połowy to Górnik prowadził 13:9. W kolejnych minutach powiększając przewagę.

Emocji nie brakowało także w Derbach Pomorza, w których MMTS Kwidzyn wygrał z Energą Wybrzeżem Gdańsk 33:30, rozpoczynając tym samym nowy sezon z kompletem punktów. Znakomite spotkanie w ataku rozgrywał Bogdan Cherkashchenko, który rzucił rywalom aż 9 bramek! W bramce cuda wyczyniał natomiast Łukasz Zakreta, który został również uznany MVP tego spotkania.

Wyniki 1. kolejki Orlen Superligi:



KS Kielce – KGHM Chrobry Głogów 44:24 (19:14)

Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - ORLEN Wisła Płock 20:39 (11:15)

Arged Rebud KPR Ostrovia - Górnik Zabrze 23:32 (14:20)

MMTS Kwidzyn – Energa Wybrzeże Gdańsk 33:30 (18:16)

Gwardia Opole – Energa MKS Kalisz 25:19 (15:9)

Azoty-Puławy – Grupa Azoty Unia Tarnów 28:22 (13:15)

Zepter KPR Legionowo – MKS Zagłębie Lubin 24:31 (11:15)

W załączonych materiałach wideo skróty meczów oraz wywiady.

